Alàs i Cerc comença a preparar la recuperació de la seva baixada de falles

Alàs i Cerc ja ha començat a treballar en la recuperació de la seva baixada de falles, considerada actualment com la més antiga dels Pirineus en base a un document de l’any 1543, recuperat l’any passat. Des de llavors no s’havia tingut constància de la presència d’aquesta tradició a l’actual municipi, però la recent troballa ha estat rebuda amb molt interès pels veïns, que enguany la reprendran amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’activitat tindrà lloc el 23 de juny, vigília de Sant Joan.

Una de les primeres actuacions que s’ha iniciat és la de definir el disseny de la falla. Carles Gascón, tècnic de Patrimoni del Consell Comarcal, ha avançat a RàdioSeu que aquest cap de setmana passat ja s’ha fet una primera trobada per intentar configurar-la, després que prèviament ja s’havia començar a recopilar fusta. El procés compta amb l’assessorament de Jaume Pifarré, veí d’Alàs, que havia estat implicat en la baixada de falles de la Vall de Boí i en coneix el funcionament. Ara cal fer les proves per comprovar que les falles són útils i que es poden transportar amb seguretat, com també saber quant pesen, quantes persones hi participaran i quin serà el recorregut i el temps necessari per baixar-les, que es calcula que ha de ser al voltant de mitja hora.

El model de falla que s’ha preparat es basa en un mànec llarg a la base, que serà de fusta d’acàcia o d’avellaner, i un extrem amb fusta de pi perquè pugui cremar millor. Amb la primera que es va provar, es va constatar que era massa pesada, per la qual cosa ara se’n dissenyarà una de més lleugera perquè pugui ser apta per a tots els portadors.

La baixada més antiga datada fins ara a Catalunya



Ara fa poc més d’un any, el gener de 2020, Carles Gascón va localitzar un document del segle XVI, dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, en què s’hi explica que l’any 1543 hi hagué un greu conflicte entre els veïns d’Alàs i els de Torres d’Alàs en relació a l’encesa de fars i falles a la serra de les Peces, on confrontaven els termes respectius.

Aquella notícia recull el testimoni més antic conegut fins ara de baixades de falles a Catalunya, i ha servit per incorporar al món fallaire l’actual comarca de l’Alt Urgell, on al llarg dels darrers segles s’havia perdut aquesta tradició immemorial dels Pirineus, que des del 2016 és reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Ara, una cinquantena de veïns d’Alàs i Cerc s’han unit per recuperar la baixada del municipi -quasi cinc segles després- i incorporar-la al calendari.