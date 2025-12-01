Al tercer trimestre s’han destinat més de 3,7 M€ en prestacions i ajuts econòmics d’atenció social

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.
Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant el tercer trimestre de 2025 s’han destinat un total d’1.325.950,97 euros. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 403 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 219 dones i 184 homes. En relació amb la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 231 persones eren andorranes, 94 espanyoles, 57 portugueses, 7 franceses i 14 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,2% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,8% residien a Escaldes-Engordany, un 15,3% a Sant Julià de Lòria i un 13,9% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (5,0%), Canillo (3,1%) i Ordino (1,7%). Per tram d’edat, de mitjana, el 50,7% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,5% entre 36 i 45 anys, el 16,3% entre 26 i 35 anys, el 9,5% entre 66 i 75 anys i el 6,0% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant el tercer trimestre de 2025 ha estat de 2.401.116,05 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.444 persones beneficiàries d’aquesta prestació de les quals, de mitjana, 975 són dones i 469 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 352 persones eren andorranes, 731 espanyoles, 175 portugueses, 44 franceses i 142 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,3% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,0% a Escaldes-Engordany, un 14,3% a Encamp, un 13,7% a Sant Julià de Lòria, un 6,3% a la Massana, un 3,4% a Ordino i un 1,6% a Canillo; a més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 89,7% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el tercer trimestre de 2025 s’han destinat un total d’11.430,30 euros. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de 12 persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 91,4% de les quals eren dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 8 persones eren de nacionalitat andorrana i 4 de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 40,0% residien a Andorra la Vella, un 17,1% a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria, mentre que el 25,7% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 97 anys.