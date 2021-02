El Parc del Segre, primera instal·lació pública d’aigües braves que funciona amb plaques d’energia solar

La instal·lació d’aigües braves Parc del Segre de la Seu d’Urgell començarà a funcionar amb una nova instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum que li proveirà energia solar 100% renovable del Pirineu, instal·lada per l’empresa energètica PEUSA. Aquesta és la primera vegada que un parc olímpic d’aigües braves disposa de plaques solars: “al món no hi ha cap més parc que complementi l’energia hidràulica necessària gràcies a plaques fotovoltaiques d’autoconsum”, afirma Francesc Ganyet, gerent d’aquesta instal·lació esportiva municipal. “A grans trets, les infraestructures d’aquest tipus s’ubiquen en espais naturals aprofitant la pendent dels rius, o bé disposen d’un circuit tancat amb un sistema de bombeig que torna l’aigua a l’inici dels canals i que comporta un consum molt gran d’energia”, explica el gerent del Parc.

El subministrament d’aquest servei s’ha sotmès a concurs públic en el que han quedat finalistes una vintena d’empreses i que ha guanyat l’energètica urgellenca PEUSA. L’obra es posa en marxa el mes de març de 2021 i suposa instal·lar a les terrasses d’aquest complex esportiu de la ciutat de la Seu 60kWp de potència, amb un total de 153 panells solars de 415Wp, així com el subministrament energètic. “Un dels grans objectius d’aquesta legislatura és aconseguir que tots els equipaments municipals funcionin amb energia renovable, d’acord amb el Pla Especial Sostenibilitat i el Clima aprovat per l’Ajuntament de la Seu”, apunta Jordi Fàbrega, alcalde de la ciutat. “A més, estem molt contents que el concurs públic l’hagi guanyat de manera competitiva una empresa local com PEUSA. Estem doblement satisfets, per l’energia verda pel Parc i perquè qui la subministrarà reverteix al territori”.

En paraules de Joel Boix, director comercial de PEUSA, “és una gran notícia que impulsa la nostra aposta per l’autoconsum i un estímul per seguir implantant l’energia verda al territori. Esperem que altres administracions locals n’agafin el testimoni, ja que per convertir el Pirineu en un referent en renovables necessitem la participació de tothom”.

Aquest servei forma part d’una actuació subvencionada per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pertanyent al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

40.000 persones anuals

Fins a 40.000 usuaris de mitjana gaudeixen cada any del Parc del Segre de la Seu, una instal·lació olímpica de titularitat municipal, que combina l’oferta lúdica adreçada a les persones com a espai d’oci i esbarjo amb la pràctica d’esports d’aigües braves al mes alt nivell. Va ser construïda pels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

L’activitat en aquest espai està assegurada durant tot l’any gràcies a una minicentral elèctrica que regula el cabal d’aigua i un sistema de remuntadors mecànics que permet tornar a l’inici del circuit sense sortir de l’embarcació. Com a recurs esportiu, compta amb vestuaris, dutxes, un sistema de neteja del material (indumentària de neoprè, armilles salvavides, cascs, etc.) i un equip professional especialitzat.