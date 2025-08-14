Al maig hi havia a Andorra 43.573 persones assalariades

Segons les dades semidefinitives del mes de maig de 2025 facilitades pel Departament d’Estadística del Govern, el nombre total de persones assalariades al Principat d’Andorra és de 43.573, fet que representa una variació del +3,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 42.127. La massa salarial total és de 111,76 milions d’euros. La variació és positiva, del 6,3%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà brut s’ha situat en 2.564,78 €, un +2,7% respecte al mes de maig de l’any anterior. Quant al salari medià brut, s’ha situat en 2.127,00 €, el que representa un 82,9% del salari mitjà brut. L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.