Juan Juncosa

Situacions, moments que et porten al que un pot sentir… això és el límit. És com si anessis a tota velocitat per la pista d’enlairament i ja has passat el punt de no retorn, és a dir o t’eleves i enlaires o xoques contra el final de la pista.

Condicions de vida difícils, sens dubte. Una dita popular diu que tot té solució excepte la mort. Si investiguem una mica podrem trobar moltíssimes situacions límit que ha viscut la gent. Situacions que semblen impossibles de superar, crisis desastroses. En general, moments que, quan un mira enrere, les pot recordar a vegades amb l’únic orgull d’haver sobreviscut a elles.

Pot haver-hi alguna cosa pitjor per al món que haver passat dues guerres mundials, diverses pandèmies, etc? Semblen situacions crítiques i, evidentment, aquells que han mort han quedat enrere, i els supervivents, després de viure dures situacions han aconseguit perseverar d’una forma o una altra.

Quan un compara la seva situació amb aquests grans mals sobreviscuts per la humanitat, potser i només potser és conscient que hi ha persones que han pogut superar coses pitjors. Tot això només ho dic perquè pugueu relativitzar els problemes o les desgràcies. No pretenc ni molt menys dir que la situació no pot ser dura. Les circumstàncies, la vida en alguns moments irremeiablement se sent així. Només pensa que tard o d’hora passarà, tot passa.





