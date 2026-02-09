Al gener va disminuir el preu mitjà de tots els carburants

Durant el mes de gener de 2026 ha disminuït el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció de domicili ha disminuït un 2,2%, el Gasoil de calefacció de botiga un 1,0%, la Gasolina sense plom de 95 octans un 2,4% i la Gasolina sense plom de 98 octans un 2,2%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un 2,8% i un 2,7%, respectivament.
Si es compara amb el mes de gener de 2025, també ha disminuït el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El Gasoil de calefacció a domicili i el Gasoil de calefacció botiga han disminuït un -6,0% i un -5,4%, respectivament, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -9,7% i un -9,6%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un -9,3% i un -8,9%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -6,6% i un -6,5%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un -7,0% i la Gasolina sense plom de 98 octans un -6,7%. El Gasoil de calefacció botiga ha disminuït un -5,0% i el Gasoil de calefacció domicili un -5,3%.