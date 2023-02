Al Circuit Andorra, primer títol 100% elèctric (GSeries E) per a Guillaume De Ridder

Marc Font, guanyador de l’ICE Gladiator 2023 al Pas (Circuit Andorra – FotoEsport)

Amb alguna sorpresa d’última hora a la G4 de les GSeries 2023, Guillaume de Ridder (GSE), José Roger (SBS), Marc Font (IG) i Dylan Dufas (2RM) es van proclamar campions de les seves respectives categories de les GSeries 2023. Mentre els tres primers pilots van ser els guanyadors de la G1 i es van situar com a líders de la provisional després d’aquest primer meeting, posició que van mantenir fins al final. Dylan Dufas va completar la seva ascendent progressió a la pista del Port d’Envalira, aconseguint el títol del Clio ICE Trophy en l’últim sospir de les GSeries 2023.

Els guanyadors de la cita final del certamen andorrà van ser Guillaume de Ridder (GSE) i Marc Font (IG), tots dos habituals a l’esglaó més alt del podi, mentre que Lucas Darmezin (Clio) i un espectacular Joan Lascorz (SBS) van sumar el seu segon triomf particular en aquesta edició de les GSeries.

En la cita final de les GSeries 2023, els organitzadors van donar la possibilitat als participants de competir al Circuit Andorra en sentit contrari a l’habitual. Des de la meitat de “la parabòlica” fins al revolt de final de recta de meta, una recta en baixada d’uns 400 metres, una descàrrega d’adrenalina per als pilots i un espectacle per als presents en les instal·lacions andorranes.

La climatologia ha estat, per segon dissabte consecutiu, benvolent amb tots els presents (equips i aficionats) als voltants del Port d’Envalira. Sol radiant fins a mitja tarda, després ambient hivernal, però amb una temperatura que no va baixar dels -3°.





GSeries E. Quatre triomfs de quatre possibles, títol per al campió belga

Guillaume de Ridder va mantenir la seva regularitat en l’última cita de les GSeries 2023 i va aconseguir el ple de triomfs. Els esforços del pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, Raul Ferré, li van servir per marcar la volta ràpida en la mànega qualificativa. A la final disputada, Ferré va sortir des de la pole-position, però no va poder aguantar l’ímpetu de De Ridder, no obstant això va travessar la línia d’arribada en una meritòria segona plaça i va confirmar el subcampionat de la categoria (GSeries E).

En aquesta tercera cita final de les GSeries 2023 va repetir Laia Sanz que va mantenir un bonic duel amb Christine Giampaoli. Mathieu Baumell, copilot de Nasser Al-Attiyah, també es va posar al volant d’un dels vehicles 100% elèctric de QEV.

Classificació GSeries E





Clio ICE Trophy (2RM) – Dylan Dufas campió per la mínima

David Bouhet, líder des de la primera jornada de les GSeries 2023, no va poder mantenir el seu lleuger avantatge (només 6 punts) amb el qual va iniciar la G4 i va cedir el títol del Clio ICE Trophy al joveníssim Dylan Dufas que, al Circuit Andorra, ha protagonitzat una excel·lent progressió, i va decantar al seu favor, per la mínima diferència de 2 punts, aquesta lluita final pel títol dels Clio Rally5.

El triomf en aquesta G4 va ser per a Lucas Darmezin, segon en el seu compte particular, que va protagonitzar una actuació sense cap error i va sumar els 40 punts en joc i situant-se, així, en la tercera posició del podi final del trofeu.



Josep M. Ferrer, “ànima màter” del trofeu de la marca francesa, va lliurar els premis als guanyadors i es va acomiadar de tots els presents amb aquestes paraules: “Enhorabona a tots els vencedors, espero que ens puguem retrobar el pròxim hivern, en aquestes mateixes instal·lacions del Pas de la Casa, per a gaudir de nou de l’emoció de les proves d’una nova edició del Clio ICE Trophy.”

Classificació GSeries 2023 – Clio ICE Trophy





Side by Side. Joan Lascorz, sense rival!

Joan Lascorz, en la G4, va tornar a repetir una actuació semblant a la del dissabte anterior i va deixar sense cap opció al triomf a tots els seus rivals des de la disputa de la mànega d’entrenaments lliures. L’ex-pilot del mundial de Superbikes va ser l’únic en baixar de 51” en la seva millor volta de la qualificativa. Així doncs, va estar al capdavant de la graella de sortida de la Final A, la seva sortida va ser impecable i els rivals el van anar perdent de vista a mesura que avançaven les 6 voltes de la final. Una actuació espectacular.



Jose Roger va mantenir la seva regularitat i, amb el segon lloc aconseguit en la G4, va confirmar el seu segon títol consecutiu en la categoria dels buggies. La brillant actuació de Lascorz, en la recta final d’aquestes GSeries 2023, el va portar fins a la segona plaça de la classificació del campionat, mentre que Àlex Teixidor, amb el seu triomf en la Final B d’aquesta G4, va completar el podi final dels SBS.

Classificació GSeries 2023 – SBS





ICE Gladiators. Marc Font y Tito Rabat, lluita al límit

Marc Font i Tito Rabat van tornar a fer vibrar als aficionats amb la seva actuació en les dues últimes carreres dels ICE Gladiators de la present temporada. En la primera, només 3 dècimes van separar a tots dos pilots, Rabat en primera posició, en la línia d’arribada. Els avançaments van ser una constant durant la disputa de les 10 voltes programades. En la segona carrera es va repetir el guió. Aquesta vegada, Marc Font va ser més efectiu en les últimes voltes i va poder celebrar el seu títol dels ICE Gladiators amb un triomf absolut en la carrera que tancava el campionat.

Van completar el podi dels ICE Gladiators 2023 els germans España, Xavier i Cristian, que durant totes les proves disputades també han estat presents en les posicions capdavanteres, encara que en aquesta ocasió a Cristian, vencedor en diverses ocasions en la competició de les dues rodes, se li va escapar un triomf parcial.





Per a Alex Bercianos (responsable del Circuit Andorra – Pas de la Casa) ha estat la cinquena edició de les GSeries com a organitzador. En finalitzar el lliurament de premis, la seva satisfacció era evident, després de complir amb els objectius plantejats per a aquesta temporada. Aquest era el seu comentari: “Hem completat la nostra primera temporada amb una categoria 100% elèctrica, potser l’objectiu més exigent que ens havíem marcat. Crec que també hem aconseguit donar a conèixer les instal·lacions, tant d’Andorra com del nostre campionat. Cal destacar que han competit al Circuit Andorra, en les GSeries 2023, durant aquest mes, pilots de sis nacionalitats diferents.”

A més, afegia: “La igualtat entre els vehicles elèctrics ha estat màxima, així ho demostren les diferències en la pole a la G3, tres pilots a 24 mil·lèsimes, o a la de la G4, en la qual només 17 mil·lèsimes van separar a Ferré i De Ridder. El nivell de la Clio ICE Trophy ha estat excepcional i pel que fa als ICE Gladiators penso que és una categoria totalment consolidada, amb gairebé el límit d’inscrits a cada meeting. Fer un campionat internacional amb pilots de nivell i diferents categories del món de l’automòbil era l’objectiu que ens vam marcar fa cinc anys quan vam iniciar la nostra trajectòria a les GSeries. Estic convençut que ho hem aconseguit.”