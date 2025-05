Al 2024, la brexta salarial al Principat era d’uns 570 euros

Una treballadora del sector de la construcció (freepik)

Durant l’any 2024, el 84,3% de la població andorrana d’entre 15 i 64 anys formava part del mercat laboral, sigui amb una ocupació o en situació d’atur (53.318 persones), i es considera, per tant, població activa segons la definició establerta per l’Organització Internacional del Treball (OIT). La taxa d’ocupació de 15 i 64 anys se situava en el 83,0%, amb una lleugera disminució de 0,3 punts respecte a l’any anterior. Entre les persones ocupades de 15 anys i més, el 80,9% treballava com assalariat (81,9% l’any 2023), el 6,5% tenia una jornada a temps parcial (8,6% l’any 2023), i el 10,4% dels assalariats disposava d’un contracte temporal (10,3% l’any 2023). El treball per compte propi representava el 19,1% del total d’ocupats, fet que suposa un increment d’1,0 punt percentual respecte a l’any anterior.

La remuneració mitjana bruta mensual per la feina principal era de 2.764,3 € bruts, amb un increment interanual del 12,2%. Per sexe, la mitjana salarial dels homes era de 3.223,8 €, mentre que la de les dones era de 2.306,3 € brut. Respecte a la mediana, la remuneració dels homes assalariats se situava en 2.566,8 € bruts en comparació amb els 1.989,7 € bruts de les dones, cosa que representava una bretxa salarial aproximada de 570 €.

Les remuneracions mitjanes més elevades es registraven entre les persones de 55 a 64 anys (3.130,5 € bruts); les que treballaven en el sector públic i parapúblic (3.275,4 € bruts); les que disposaven d’estudis superiors (3.531,7 € bruts); les que tenien una jornada laboral completa (2.864,1 € bruts); les que comptaven amb un contracte indefinit (2.786,4 € bruts); i les que acreditaven una antiguitat superior a deu anys (3.095,3 € bruts); en les persones amb ocupacions directives i tècniques (6.652,0 € i 3.578,7 € bruts, respectivament); així com les que treballaven en les activitats financeres i assegurances i la indústria (4.476,2 € i 3.084,6 € bruts, respectivament).

La taxa d’atur per a la població de 15 a 74 anys se situava en l’1,5%, mantenint-se propera als mínims històrics i suposant una millora de 0,1 punts respecte a l’any 2023. No obstant això, el percentatge d’aturats de llarga durada (fa més d’un any que busquen feina) s’incrementava fins al 14,2% (+6,5 punts), afectant a 115 en recerca de feina. El 98,4% dels aturats havien treballat anteriorment (87,8% l’any 2023) i el 29,1% es trobava aturat per acomiadament o tancament empresarial per motius econòmics. Respecte als inscrits al Servei d’Ocupació, el 27,2% dels aturats van declarar estar inscrits i el 15,7% rebia algun benefici (formacions, seguretat social, ajuda d’atur, prestacions econòmics).

Com complement la taxa d’atur, es va calcular la taxa de la força laboral ampliada, un indicador que inclou, a més dels aturats, altres col·lectius amb una vinculació parcial o potencial amb el mercat laboral. Aquesta categoria inclou les persones subempleades (que treballen menys hores de les desitjades); individus que busquen feina, però no estan disponibles per a treballar; i aquells que, tot i no estar activament cercant feina, estan disponibles per a treballar. L’any 2024 aquesta taca es va situar en l’1,7%, xifra que corresponia a 911 persones.

Al llarg de l’any 2024, la taxa d’inactivitat dels 15 als 64 anys se situava en el 15,7% (-0,3 punts respecte a l’any passat). Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades, que cursen estudis o reben formació.

En relació amb els països veïns i les economies de l’entorn, l’any 2024 es va registrar una millora generalitzada en les taxes del mercat laboral, amb un augment de la població ocupada, una estabilització de la població aturada i una disminució de la població inactiva. El Principat presentava valors comparatius favorables del conjunt de taxes del mercat laboral respecte a les taxes d’Espanya, França i el conjunt europeu (EU 27 països).