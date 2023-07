Ajuts puntals a les entitats esportives legalment constituïdes

Imatge d’un partit de la selecció andorrana absoluta d’handbol (FAH)

El Govern, en la seva darrera sessió del Consell de Ministres, ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a les ajudes puntuals, corresponents a aquest any 2023, per a les entitats esportives que estan legalment constituïdes al Principat d’Andorra.

Aquesta partida de subvencions té per objectiu atorgar suport puntual per tal que les entitats esportives puguin donar continuïtat a activitats no contemplades o despeses addicionals no previstes al moment de la primera convocatòria de les ajudes. Les entitats esportives tenen temps fins al 15 de setembre per a presentar la sol·licitud.