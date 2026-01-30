Ajuts per a retirar amiant de cobertes malmeses per les últimes pedregades a l’Alt Urgell

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha convocat aquest dijous els ajuts destinats a la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d’amiant (fibrociment) que s’hagin malmès a causa d’episodis meteorològics excepcionals o catastròfics informats pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La totalitat de l’import de la convocatòria és d’1 milió d’euros.
El Meteocat ha emès dos informes per a considerar les comarques a les quals s’adreça aquesta convocatòria: l’informe de la pedregada del dia 1 de juny de 2025 a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa, i l’informe de la pedregada del dia 19 d’agost de 2025, a la comarca de l’Alt Urgell.
Dins d’aquestes comarques, els municipis que van quedar afectats són:
|MUNICIPI
|COMARCA
|Pedregada de l’1 de juny de 2025
|Vilallonga de Ter
|Ripollès
|Llanars
|Ripollès
|Santa Pau
|Garrotxa
|Sant Joan les Fonts
|Garrotxa
|La Vall d’en Bas
|Garrotxa
|Mieres
|Garrotxa
|Pedregada del 19 d’agost de 2025
|Les Valls d’Aguilar
|Alt Urgell
L’objecte de la subvenció és fomentar la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d’amiant, així com cobrir també les despeses econòmiques de les retirades ja efectuades de cobertes que continguin amiant que s’hagin malmès a causa d’aquests episodis. Així, doncs, aquesta convocatòria dona resposta als danys que van patir edificacions amb cobertes d’amiant, englobant tant les que s’hagin de retirar actualment com les que s’hagi efectuat la seva retirada.
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des de la publicació de la convocatòria.