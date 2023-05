Ajuts per a projectes relacionats amb la tinença i la protecció d’animals de companyia

Teràpia per a infants realitzada amb un gos (prostooleh / freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria de subvenció en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia. L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes relacionats amb la tinença i la protecció d’animals de companyia que prevegin desenvolupar entre l’1 de juny del 2023 i el 1 de desembre del 2023.

Els projectes presentats que optin a aquesta convocatòria d’ajuts han de tenir com a objectiu el desenvolupament d’accions per a fomentar la tinença responsable d’animals de companyia per mitjà d’iniciatives o activitats orientades a conscienciar i sensibilitzar la societat en general a l’entorn de tot el que comporta la tinença d’un o més animals de companyia. Així mateix, també està oberta a l’impuls d’activitats pedagògiques orientades a la població infantil i juvenil en edat escolar a efectes de poder desenvolupar accions a través dels sistemes educatius en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats públiques o privades d’Andorra sense ànim de lucre que estiguin legalment creades i que hagin obtingut la qualificació d’entitats col·laboradores.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad (concursos i subhastes públiques). Les ofertes es poden presentar fins el proper 24 de maig d’enguany.