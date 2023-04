Ajuts per a finançar projectes i iniciatives adreçades a la joventut

Un taller de dibuix adreçat al jovent (freepik)

El Govern ha aprovat aquest dimecres la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions destinades a finançar projectes, programes o iniciatives adreçades a la joventut impulsats per associacions o entitats sense ànim de lucre establertes a Andorra, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.

El principal objectiu d’aquestes ajudes és la promoció de l’associacionisme juvenil i el suport a projectes d’especial interès adreçats a joves d’edats compreses entre 16 i 30 anys, ambdós incloses, i que incideixin en el foment d’activitats i la promoció del teixit associatiu del país i la participació de les persones joves a la societat. Les actuacions objecte d’aquesta convocatòria es poden realitzar al llarg de l’any natural de la convocatòria (fins al 31 de desembre del 2023).

D’entre els criteris que es tindran en compte a l’hora d’avaluar les sol·licituds es destaca l’interès social de la iniciativa o el nombre de beneficiàries i beneficiaris. El Govern subvenciona fins al 75 per cent global del projecte, el programa o activitat en funció de la disponibilitat pressupostària de l’exercici en curs.

Els interessats poden recollir les bases de la convocatòria al Servei de Tràmits del Govern o descarregar-les a les pàgines web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La convocatòria es farà efectiva quan es publiqui al BOPA i la data límit de presentació de les candidatures és el 9 de juny d’enguany al mateix Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. Es pot sol·licitar informació complementària a l’Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.