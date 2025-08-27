Ajuts d’urgència per les darreres esllavissades al Pirineu

By:
On:
In: Pirineu
Les autoritats observant la zona d'incidència (Diputació de Lleida)
Les autoritats observant la zona d’incidència (Diputació de Lleida)

El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, acompanyat del director de l’àrea de Serveis Tècnics, Ivan Sabaté, ha visitat aquest dimecres al matí a Escàs, nucli que pertany al municipi de Rialp i Noves de Segre, nucli que pertany al municipi de les Valls d’Aguilar, per a conèixer les afectacions de les esllavissades a causa de les pluges de la setmana passada al Pirineu.

Jiménez, acompanyat per l’alcalde de Sort, Baldo Farré, i el tinent d’alcalde de Rialp, Jordi Altieri, ha visitat primer l’esllavissada de la carretera d’Escàs per a comprovar el seu estat. El vicepresident ha explicat que primer es farà una comprovació dels desperfectes de la via per part dels tècnics de l’àrea de Serveis Tècnics i després es reunirà la comissió de seguiment d’ajuts d’urgència per a atorgar l’ajut a Rialp.

“Davant d’una situació d’urgència com la que viu Rialp, la Diputació hi serà al costat i treballarà coordinadament amb la resta d’administracions per a garantir la rehabilitació de la seva xarxa viària i assegurar les comunicacions d’entrada i sortida del municipi”, ha explicat Jiménez.

El vicepresident també ha pogut visitar els treballs que s’estan executant a la via LV-5134 del nucli de Noves de Segre, a les Valls d’Aguilar, per a retirar totes les runes produïdes a la carretera, de titularitat de la Diputació de Lleida.

Jiménez s’ha mostrat satisfet per la rapidesa i l’eficàcia amb què l’Àrea de Serveis Tècnics de la Diputació ha actuat davant l’esllavissada del passat dimecres. Ha destacat especialment la bona feina realitzada per a garantir la reobertura al trànsit de la via en el menor temps possible i per a retirar totes les runes acumulades, amb l’objectiu de restablir la normalitat i la seguretat a la zona afectada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]