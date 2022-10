Ajuts d’habitatge per a la gent jove de la Seu: una eina útil per a l’emancipació

Un dels objectius que hem tingut sempre i tenen avui les persones quan s’entra a l’edat adulta és aconseguir fer una vida independent; és a dir, poder tenir feina i casa al marge de la llar familiar. Això, que en paraules més tècniques es coneix com el procés d’emancipació juvenil, és quelcom fàcil de definir, però sovint més difícil d’aconseguir. Les dades oficials diuen que al 2021 només disset de cada cent joves, entre 16 i 29 anys, vivien emancipats del domicili familiar.

Una de les dades més baixes de tota la Unió Europea i que, sense dubte, explica les dificultats de molta gent jove per a emprendre el seu propi projecte vital. De fet, amb el que portem d’any, a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell s’han atès més de 200 consultes relacionades amb l’emancipació juvenil.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposem des de fa anys de la Borsa Jove d’Habitatge, ubicada a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, al Centre Cívic de l’Escorxador. Amb l’objectiu d’afavorir l’accés dels joves entre divuit i trenta-cinc anys a habitatges de lloguer, des d’aquest servei assessorem, informem dels recursos existents, mediem amb propietaris, gestionem ajuts… en definitiva acompanyem a joves en el seu procés d’emancipació.

En els darrers quatre anys, l’Oficina d’Habitatge de l’ajuntament ha rebut 354 peticions d’ajut al lloguer per part de joves (88 anuals de mitjana) de les quals han rebut ajut 225 (56 anuals). Una feina important que com a regidors des de les àrees d’habitatge i de joventut de l’Ajuntament volem posar en valor.

El nou ajut de la Generalitat de Catalunya que va dirigit a joves fins a 36 anys amb ingressos inferiors a 23.664€ i que siguin titulars del contracte de lloguer, és una nova eina a disposició del jovent per a fer una mica més fàcil aquesta vida independent que tots mereixem, si ho volem. L’aposta de la conselleria de Drets Socials i concretament de la consellera Violant Cervera per a dotar amb 29 milions d’euros aquest programa de lloguer jove ha de traduir-se en milers d’ajuts per a milers de joves, també de la Seu i l’Alt Urgell.

Ajuts especialment convenients en un moment de pujada de preus de l’alimentació i els combustibles, per tant, més pertinents que mai. Totes les persones interessades a obtenir informació de l’ajut o tramitar-lo, podeu consultar-ho a la pàgina web gen.cat/lloguerjove i a la de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Com sempre, des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell us ajudarem a tramitar-lo, i teniu temps fins al 7 d’octubre.

Des de l’Ajuntament saludem aquesta nova eina, la sumem als recursos ja existents de l’Oficina Jove d’Habitatge i, en la mesura del possible, l’acompanyarem amb altres accions que permetin disposar de més habitatge social, tant per a joves com per a altres col·lectius. La reforma de l’edifici de Cal Pensament, llegat pel Joan Obiols, permetrà obtenir 10 pisos més.

El projecte executiu està a punt, la subvenció demanada i pendent de resolució per tal de licitar i començar les obres. A banda, la signatura de convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya ha permès, durant aquesta legislatura, la cessió de 10 pisos propietat de la Generalitat per a gestió municipal i 6 més de particulars que els han cedit a la gestió municipal. A més, l’acord signat amb la Fundació Hàbitat3 ens permetrà, ben aviat, gestionar 6 pisos més -prèvia reforma- i posar-los a lloguer a preus per sota els de mercat.

Les polítiques d’habitatge no són ràpides ni immediates entre que prens la decisió política i aquesta esdevé una realitat, especialment aquelles que impliquen invertir en obres o reformes d’habitatges existents. Per això, línies d’ajuts com les que ha posat en marxa el Govern són un molt bon instrument, perquè tenen efectes més ràpids i, evidentment, arriben a més gent. En aquest cas, a molta gent jove que tindrà una nova eina útil per a la seva emancipació.

Joan Gurrera, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Joan Llobera, regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell