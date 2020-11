Ajudar les protectores

Existeixen moltes maneres d’ajudar les mascotes que han estat abandonades i maltractades.

• Les protectores necessiten trobar adoptants, però abans de donar un animal han de valorar si la persona reuneix les condicions per tenir un animal de companyia.

• Una alternativa a l’adopció és fer de casa d’acollida temporal, fins que es trobi una família definitiva per a l’animal. Això és molt beneficiós per als animals, ja que en comptes d’estar en una gàbia poden acostumar-se a la vida en família i adoptar certs costums que després els ajudin a una millor convivència. Però també serveix perquè les persones que acullen es vagin acostumant a la idea de tenir una mascota a casa, abans de fer el pas definitiu.

• Si no podeu dedicar-vos per complet a una mascota, una altra opció és convertir-vos en cangurs dedicant només unes hores al dia als animals. Així, les protectores poden deixar-vos algun animal durant un determinat temps perquè el cuideu, el traieu a passejar, etc.

• Però també hi ha la opció d’apadrinar un animal mitjançant una donació econòmica. A canvi, podeu rebre informació sobre l’evolució de l’animal, podeu anar a visitar-lo, treure’l a passejar, etc.

• Fins i tot us podeu fer socis d’una protectora i participar-hi econòmicament o recollint mascotes, portant-les al veterinari…

