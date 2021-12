Ajornat el Concert de Nadal a càrrec del tenor Josep Carreras

El Concert de Nadal a càrrec del tenor Josep Carreras, previst pel dissabte 11 de desembre, a les 20 h, al Centre de congressos d’Andorra la Vella, queda ajornat per motius de seguretat i responsabilitat vista l’evolució de la pandèmia i les noves mesures adoptades pel Govern per contenir-la.

Concert Studio, promotors i organitzadors del concert, han previst traslladar l’actuació al proper mes de març, en concret el dia 8, esperant que la situació sanitària sigui més estable. En aquesta nova cita, el tenor també estarà acompanyat a l’escenari per la soprano andorrana Maria Soler i pel mestre Lorenzo Bavaj al piano.

Les entrades adquirides pel concert del dia 11 seran vàlides per a la nova cita. No obstant, les persones que hagin adquirit una entrada i no vulguin conservar-la per a la nova data programada, poden sol·licitar que li retornin l’import de la compra mitjançant el següent enllaç (bit.ly/concertjosepcarreras) abans del 16 de desembre. Per a qualsevol aclariment o complement d’informació respecte a les entrades adquirides, es pot contactar amb consultas@concertstudio.com.

Més endavant s’informarà de les noves dates de venda per a les localitats que encara estan disponibles, així com de les mesures sanitàries de seguretat i prevenció que hi puguin haver.