El concert de Benjamin Biolay, proposat per l’Ambaixada de França al Principat d’Andorra i el Comú d’Escaldes-Engordany, s’ha hagut d’ajornar a causa de la situació sanitària.

L’esdeveniment estava programat per al pròxim 8 de febrer, i tan aviat com sigui possible es comunicarà la nova data.