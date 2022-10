Això sí que és fer el salt

No patiu! Quan ens referim a fer el salt no estem convidant a ningú a experimentar relacions extramatrimonials. Res d’això. Literalment ens estem referint a saltar i, saltar, des de ben alt. Tot “naufragant” per la xarxa ens hem trobat amb alguns personatges que, més que valents, diríem que estan com un llum de ganxo.

Això dels esports de risc (que no “cola” com esports d’aventura) sembla que cada cop té menys límits. Podreu veure un “xalat” saltant des d’una altura comparable amb la Torre de Pisa i, durant la seva caiguda a l’aigua assoleix una velocitat superior al 120 km/h. Sortosament, al final, el salt surt bé i, tret d’una petita commoció, el jove acaba en perfectes condicions. Play al vídeo!