Així has de triar els teus productes d’higiene íntima. Pren nota!

Per a la higiene íntima no serveix qualsevol producte, ja que aquesta zona té una flora i un pH específics que la fan més sensible a les alteracions. T’expliquem com trobar el cosmètic més adequat per a tu.

Qüestió de pH

El pH mesura l’acidesa o alcalinitat de qualsevol cosa, inclosa la pell. Es considera «neutre» un pH de 7, que és el que té l’aigua pura. Per sota d’aquesta xifra, el pH és àcid i, per damunt, alcalí. La pell humana té un pH entre 4,7 i 5,75. En la zona íntima, pot ser fins i tot més alt, entre 5,8 i 6,5, és a dir, té un pH àcid.

La importància de conservar estable el pH de la pell es deu al fet que el mantell àcid de la pell manté la funció de barrera que neutralitza els agents agressors alcalins, manté la flora en nivells estables i inhibeix el desenvolupament i creixement de bacteris nocius. Què pot alterar el pH de la pell? Per exemple, alguns cosmètics i sabons. També poden alterar-ho els canvis de temperatura i humitat, la brutícia, un excés d’higiene, el consum d’antibiòtics o l’estrès.

La pell de l’home, a causa d’una major producció de sèu, és lleugerament més àcida que la de la dona. A més, al llarg de la vida, els canvis hormonals també produeixen canvis en el pH cutani.

A l’hora de triar un producte d’higiene íntima cal saber quin pH té. Un producte de pH neutre altera el mantell àcid i, per tant, no ens interessa en cas que els genitals no tinguin cap problema. Sovint, en les etiquetes dels cosmètics d’higiene específics per a aquesta zona trobem la indicació «pH fisiològic». És una manera de dir que es tracta d’un producte lleugerament àcid indicat per a l’àrea genital.

No tots els cosmètics per a aquesta zona tenen un pH fisiològic. Això és pel fet que, per exemple, en cas de sofrir una infecció per fongs (micosis), un netejador neutre o lleugerament alcalí crea un ambient hostil per a la seva proliferació i ajuda a combatre aquesta afecció.

Normes d’higiene genital bàsiques

– Utilitza un sabó de pH 5,5 sense additius. No sols per a la zona genital. De fet, si et dutxes diàriament amb un gel d’aquest tipus mantindràs estable el pH i la flora de la pell de tot el cos i no necessitaràs més rentades específiques.

– Renta amb la mà. No usis esponges, guants, tovalloles, etc. que poden acumular fongs i bacteris. Renta primer la zona genital i després l’anal, per a evitar contaminacions.

– No et rentis més d’una vegada al dia. L’excés d’higiene altera el mantell àcid, provoca deshidratació, altera la flora i és una porta d’entrada a problemes com la sequedat i les infeccions.

– No realitzis banys de seient ni dutxes vaginals, tret que el metge t’ho indiqui. Només aconseguiràs alterar la flora. Si ho fas perquè notes algun tipus de problema, acudeix al metge, qui t’indicarà què tens i com tractar-ho.

– En cas de mantenir relacions sexuals, llavors sí, renta la zona abans i després, fins i tot si no s’ha practicat el coit. T’ajudarà a evitar possibles contagis i facilitarà la realització de diverses pràctiques sexuals.

– Canvia sovint compreses i tampons. Òbviament, sempre que ho necessitis, però també cada dues hores per a evitar la humitat contínua en la zona.

– Evita l’ús de roba ajustada i tria teixits naturals. Facilita la transpiració i evita la irritació.

– No utilitzis desodorants ni altres cosmètics si no t’han estat prescrits pel metge. Solen ser excessivament agressius. Evita també l’ús d’aigua molt calenta: no sols altera la flora, sinó que en el cas dels homes eleva en excés la temperatura dels testicles.

Consell especialitzat

Si, en el moment de buscar un producte d’higiene íntima tens dubtes o no trobes aquest gel de pH 5,5, consulta amb el/la farmacèutic/a. És la persona que millor coneix aquest tipus de productes i quin és el més adequat per a tu. No obstant això, davant qualsevol alteració en l’àrea genital que sigui especialment molesta o duri més de tres dies, consulta amb el metge, l’uròleg en el cas dels homes i el ginecòleg en el de les dones. Són els únics especialistes que poden indicar-te com solucionar-ho.

