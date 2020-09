Així has de conservar els cosmètics, perquè durin més i actuïn millor

Si parlem de la teva rutina de bellesa, segur que poses molta cura en els productes que t’apliques: els seus ingredients, els beneficis que prometen, la forma correcta d’aplicar-los… No obstant això, perquè siguin veritablement eficaces i que aquesta eficàcia sigui duradora, hem de parar atenció també en la seva conservació. En cas contrari, ens arrisquem al fet que s’espatllin, la qual cosa pot provocar alteracions en la pell, com irritacions, al·lèrgies o acne. Pren nota d’aquests senzills consells per a conservar els cosmètics… i comença a posar-los en pràctica!

On guardem els cosmètics?

El més habitual i còmode és guardar els nostres cosmètics al bany, ja que és allí on realitzem la nostra rutina de bellesa. No obstant això, la farmacèutica Rocío Escalante, titular d’Arbosana Farmacia, assenyala que “les variacions de temperatura i la humitat, pròpies dels banys, poden alterar les formulacions. Per això és important tancar bé els flascons, guardar-los dins de les caixes i, en el cas dels cosmètics més delicats, portar-los a un altre lloc fresc i sec”. Una bona idea és guardar els cosmètics a l’habitació, evitant que els toqui el sol de manera directa. També el maquillatge i els perfums han de quedar a resguard del sol.

D’altra banda, hi ha productes que es poden guardar a la nevera. Si bé no és una cosa necessària, permet potenciar el seu efecte refrescant, sobretot a l’estiu. Parlem de locions corporals, cremes anticel·lulítiques i aftersun, boires facials, i alguns contorns d’ulls. Si decideixes guardar-los en la nevera, assegura’t de tancar-los bé i deixa’ls allà, perquè no s’alterin les condicions de fred i humitat. Una anotació: el maquillatge no es guarda en la nevera.

I si parlem de cosmètics naturals, Lissette Anziani, fundadora de la signatura cosmètica vegana Kóoch Green Cosmetics, assenyala que “en general, tenen una vida útil més curta pels conservants. Però alguns productes naturals poden durar més temps, una de les claus està en l’aigua. En eliminar l’aigua de la seva composició, s’evita que s’espatllin. Per a conservar correctament els cosmètics és fonamental l’elecció de l’envàs. En el nostre cas hem optat per vidre, reduint, així, l’ús de plàstic”.

Els envasos importen

Com comentàvem, el tipus d’envàs influeix a l’hora de conservar els cosmètics. Segons la farmacèutica Rocío Escalante, “els envasos ‘airless’ són els més segurs, ja que es redueix el contacte del producte amb l’oxigen, evitant així l’oxidació”. A més, afegeix que “els envasos monodosis són els millors per a conservar les fórmules”. A aquesta llista cal afegir els productes en esprai, que també permeten una millor conservació.

En canvi, els pots de crema són presentacions menys segures, ja que es poden contaminar fàcilment per l’oxidació i per la manipulació amb els dits. En aquest cas, és important cuidar la higiene de les nostres mans quan els manipulem. També pots utilitzar una espàtula per a agafar la dosi que necessitis i netejar-la després de cada ús.

Fixa’t sempre en la data de caducitat

Independentment de com els conservis, els productes de bellesa tenen data de caducitat. Aquesta sol ser entre 6 i 12 mesos des que obres l’envàs i s’indica amb un número seguit de la lletra M dins d’un potet obert. Per això, “és aconsellable apuntar-se en l’envàs, si és possible, o en un altre lloc, la data en la qual obrim la crema. És important respectar aquesta dada per a tots els cosmètics, però especialment per als que tenen ingredients més inestables, com la vitamina C”, explica la farmacèutica Rocío Escalante

