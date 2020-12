Així afecta el cicle menstrual a la teva pell i així has de cuidar-la

Durant les diferents fases del nostre cicle menstrual anem experimentant canvis: interns i també externs. És el cas de la nostra pell, que “sofreix” directament els vaivens hormonals. Per això, volem explicar-te què succeeix a cada moment del mes i com has de cuidar-la.

Durant el període

Com explica el doctor José Vicente Lajo Plaza, del Centro Médico Lajo Plaza, “al començament del cicle, els nivells baixos d’estrògens fan que la nostra pell retingui menys aigua. Es torna més seca i sensible, i hem de prestar especial atenció als seus nivells d’hidratació i evitar els agents irritants que puguin alterar més que en altres ocasions. Durant aquests dies, és freqüent que la pell estigui menys lluminosa i més opaca”.

Fase d’ovulació

És en la fase intermèdia del cicle quan la nostra pell es troba millor. “La renovació cel·lular i la hidratació es veuen afavorides pels nivells òptims d’estrògens i progesterona. En aquesta part de cicle s’hauria d’aprofitar per a realitzar tractaments que estimulin la regeneració i per a exfoliar la pell. També seria un moment òptim per a sotmetre’s a tractaments medico-estètics, perquè la pell es cura i recupera més ràpidament”, apunta el doctor.

Cicle premenstrual

Durant aquesta fase del cicle és quan les teves hormones ho posen més difícil a la teva pell, que es torna més grassa. “En aquest període és molt important mantenir el pH adequat de la pell i equilibrar-la, utilitzant un tònic adequat matí i nit. En els casos en els quals l’acne aparegui amb més intensitat és convenient usar algun tipus d’agent anti bacterià i actius com l’àcid salicílic. L’ús de màscares astringents també pot ser una bona ajuda. També convé utilitzar cremes de textures més fluides i que siguin oil-free. Les bosses i les ulleres també s’accentuen perquè es descansa pitjor i es té una major retenció de líquids”.

Com afegeix la doctora Paula Rosso, especialista en nutrició i estètica corporal de la Clínica Lajo Plaza, a nivell corporal tampoc és el nostre millor moment. “Els canvis hormonals bruscos que es produeixen durant els dies previs a la regla provoquen una baixada brusca de progesterona, que fa que hi hagi una major retenció de líquids i, per tant, s’augmenti el pes. És normal sentir més pesadesa a les cames i que el ventre estigui inflat”.

8 Consells de bellesa per a la fase premenstrual

1. Utilitza un netejador suau i respectuós amb el pH de la pell.

2. Ara més que mai, no t’oblidis d’usar el tònic. És imprescindible per a reequilibrar la pell.

3. Utilitza textures una mica més lleugeres per a hidratar la pell. Les teves millors aliades? Les versions “oil-free”.

4. Dissimula les ulleres i les bosses amb un contorn d’ulls d’efecte immediat.

5. Utilitza un bon il·luminador per a retornar-li la llum al teu rostre.

6. Si tens tendència a l’acne, ara és el moment de recórrer a tractaments específics.

7. Utilitza crema i locions corporals riques en aromes que calmin els teus sentits i mantinguin a ratlla la irritabilitat.

8. Anticipa’t a la inflor corporal usant tractaments d’efecte drenant

Per bellezactiva.com