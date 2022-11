Air Nostrum continuarà oferint vols regulars entre Andorra–La Seu d’Urgell i Madrid durant l’any 2023

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo –acompanyat del secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Èric Bartolomé– ha anunciat aquest divendres que la companyia Air Nostrum és l’adjudicatària del concurs públic per a assumir l’explotació de la línia aèria entre els aeroports d’Andorra–La Seu d’Urgell i Adolfo Suárez Madrid–Barajas per a l’any 2023.

Tal com ha apuntat Gallardo, la mateixa empresa ja ha ofert aquest servei enguany amb una ocupació mitjana superior al 69% de la previsió inicial –destacant el pes de la temporada d’hivern– amb cap cancel·lació i únicament quatre desviaments. “És el llançament d’una ruta aèria de més èxit que mai ha tingut la companyia en la seva història”, ha subratllat, i ha afegit que es tracta d’una empresa “solvent i amb experiència”.

Jordi Gallardo ha posat en relleu que, amb la nova adjudicació, Air Nostrum continuarà oferint la connexió entre Andorra–La Seu d’Urgell i Adolfo Suárez Madrid–Barajas a partir de l’1 de gener de l’any vinent, donant seguiment al contracte actual que finalitza el 31 de desembre d’enguany. El ministre ha afirmat que durant el 2023, de la mateixa manera que aquest any, s’oferirà un vol a i des de Madrid cada divendres i diumenge. A més, a hores d’ara s’està analitzant, juntament amb el sector privat, la possibilitat d’operar una tercera freqüència entre setmana.

Quant als horaris d’operació, aquests es modifiquen adequant-los a la demanda i a la il·luminació de l’aeroport (quan estigui disponible). Per tant, mentre no hi hagi abalisament, els horaris d’hivern (entre Tots Sants i Pasqua) seran Madrid- Andorra–La Seu d’Urgell: 14:30h; i Andorra–La Seu d’Urgell – Madrid: 16:50h.

La resta de l’any: Madrid – Andorra–La Seu d’Urgell: 17:50h i Andorra–La Seu d’Urgell – Madrid: 20:00h. Quan estigui actiu l’abalisament, que es preveu que ho estigui durant els primers mesos del 2023, els horaris d’hivern seran (entre Tots Sants i Pasqua) Madrid – Andorra–La Seu d’Urgell: 16:30h, i Andorra–La Seu d’Urgell – Madrid: 18:40h. La resta de l’any: Madrid – Andorra–La Seu d’Urgell: 18:20h i Andorra–La Seu d’Urgell – Madrid: 20:40h.

Pel que fa a la retribució per part del Govern que permeti assegurar la viabilitat econòmica del segon any d’explotació d’aquests vols de passatgers, l’Executiu oferirà un màxim de 830.000 euros en funció de l’ocupació real de la ruta. Un preu vinculat al context econòmic actual i als costos operatius. L’ocupació es calcularà d’acord amb les 72 places màximes de les quals disposa l’aeronau. L’aixecament de les limitacions amb la revisió de l’Estudi de Seguretat Aeronàutic farà que en general es pugui operar amb més de 50 passatgers.

Sobre la promoció dels vols, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que el nou contracte manté el vinilat d’un dels avions d’Air Nostrum amb publicitat d’Andorra, així com l’entrega de tríptics del país als passatgers. A més, s’hi inclouen estratègies de difusió, enviament de correus electrònics i emplaçaments als principals canals de venda i xarxes socials.