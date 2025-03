Aina Padilla, 5a a La Nucia i suma punts per al rànquing

La karateca andorrana, Aina Padilla (FAK)

La karateka del Principat, Aina Padilla, ha estat una de les protagonistes de la primera jornada de la Lliga Nacional Espanyola, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a La Nucia (Alacant). L’andorrana ha signat un torneig de molt nivell en la categoria kumite -47kg, arribant fins al combat pel bronze, on finalment ha acabat cinquena després d’un ajustat duel contra Nadira García.

El seu recorregut ha estat impecable en les primeres rondes. En primera ronda, ha superat amb autoritat Olaya Marrero per 7-1. En vuitens, s’ha imposat a Laura Pomares per 3-1 en un combat molt disputat. En quarts de final, la tensió ha estat màxima, amb un empat a 0 que s’ha resolt per decisió arbitral a favor seu per 1-2.

Ja en semifinals, Padilla s’ha enfrontat a Elaia Gómez en un combat tàctic i de gran intensitat. Tot i lluitar fins al final, ha caigut per 2-5 i s’ha quedat a les portes de la final. En la lluita pel bronze, l’equilibri ha estat total, amb un nou empat a 0 i una decisió arbitral que ha afavorit Nadira García per 0-2, deixant Aina en cinquena posició.

Més enllà del resultat, la karateka andorrana ha fet un pas important en el rànquing general de la Lliga Nacional, una competició que es decideix en dues jornades classificatòries abans de la gran final de desembre. Els vuit millors competidors d’aquestes dues jornades aconseguiran el bitllet per a la fase decisiva.