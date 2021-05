AINA comença els preparatius per a les colònies d’estiu, a l’espera que Salut confirmi els protocols

Tot i que falta que el Govern doni el vistiplau als protocols que proposa la casa, d’entrada s’han programat tres torns de colònies i dos campaments.

El responsable dels monitors i del manteniment d’AINA, Jordi Lusilla, ha explicat que aquest any el tema principal que tractaran serà el medi ambient, així com el reciclatge i el respecte per la natura, “una cosa que ja fem tots els anys per conscienciar els nens”. A més, també tracten de reforçar els hàbits saludables i de neteja.

S’espera comptar amb un centenar de monitors, ja que el 2020 també hi van poder acudir molts menys. Aquest cap de setmana alguns d’ells s’han reunit presencialment per començar a preparar les activitats, essent aquest el segon estiu que s’organitza majoritàriament de forma telemàtica. Distribuïts per grups, n’hi ha que han estat elaborant els decorats.

Una de les monitores, Àngela Pantebre, ha detallat que “estem muntant els panells amb el tema d’aquest any”, que versa sobre els possibles significats de la paraula pinya. “Jugarem amb això en tallers, jocs i activitats”.

Un altre grup s’ha encarregat de revisar l’estat de les tendes de campanya per a quan es facin les rutes a la muntanya. Segons ha destacat un altre dels monitors, Lluís Visa, “tenim moltes ganes de sortir, de banyar-nos en un llac, descansar en un prat i en definitiva fer país”.

Més enllà de les tasques d’organització, els monitors també han pogut gaudir de la retrobada. La gran majoria fa molts anys que visiten AINA, que a més a més enguany commemora els seus 45 anys d’història.