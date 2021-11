Aigua bruta, de Pau Vidal

Títol: Aigua bruta

Autor/a: Pau Vidal

Pàgines: 192

Editorial: Labutxaca

Sinopsi:

A Aigua bruta res és el que sembla i tot fa pudor de socarrim. O de contaminació. En Camil, que tampoc es diu ben bé Camil, treballa recollint argot per a l’Acadèmia d’Estudis Catalans, però té un projecte secret: actualitzar el magne Diccionari etimològic del filòleg Joan Coromines. A cavall de la seva moto recorre els pobles mogut per la seva vocació, la caça del mot, fins que l’atzar el planta bruscament davant del misteri: un excursionista mort, un riu contaminat, un científic desaparegut, una empresa farmacèutica poc transparent… Al ritme d’una investigació involuntària però frenètica, Aigua bruta transporta el lector a traves d’allò que els biòlegs anomenen “el cicle de l’aigua”: del Pirineu al delta del Llobregat, passant per aqüífers, fonts i abocaments.

Autor/a

Pau Vidal (Barcelona, 1967) és autor de la secció Roda el món i torna el mot i dels Mots enreixats en català del diari El País i traductor de Camilleri, Tabucchi i Erri de Luca. Com a escriptor ha publicat una sàtira humorística contra la paternitat (El parevostre), un recull de narracions sobre la transformació urbanística de Ciutat Vella (Homeless, premi Documenta 2002) i un plany per la desaparició de la parla col·loquial (En perill d’extinció. 100 paraules per salvar). A Barcelona Televisió ha presentat, conjuntament amb Elisenda Roca, el concurs Joc de paraules, i als estius condueix la secció de llengua d’El matí de Catalunya Ràdio. Aigua bruta és la seva primera novel·la.

Font: lacasadellibro