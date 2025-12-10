Agricultura també bonifica les explotacions ramaderes d’equí, d’oví i de caprí que impulsen mesures de benestar animal

“El Govern està compromès amb el benestar animal”. És per això que l’Executiu ha fet un pas més i ha aprovat el Reglament relatiu a la concessió de l’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes equines, ovines i caprines i ja ha validat el primer paquet econòmic que rebran les explotacions per aquest concepte.
“Aquest nou ajut era un compromís d’aquesta legislatura i ha estat una prioritat. S’ha treballat els darrers mesos de forma intensa per a poder aprovar el nou reglament seguint els criteris tècnics internacionals que s’han adaptat a la realitat andorrana que es caracteritza per un sistema productiu en el que preval l’aplicació de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya i per a consegüent la pràctica del pastoralisme”, segons afirmen des del Govern. “Incentivem també el compliment dels principis i criteris de benestar animal a les explotacions equines, ovines i caprines, de la mateixa manera que ja ho venim fent per a les explotacions bovines”, ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
A més, Casal ha explicat que els consumidors donen cada vegada més valor i tendeixen cada vegada més, a adquirir productes agraris i alimentaris que s’obtenen a partir de models de producció que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb el benestar animal. Així, per primera vegada i gràcies a l’aprovació del nou reglament, un total de 54 explotacions del país han rebut un total de 112.000 euros per a la promoció i el foment de la cria de bestiar respectant el benestar animal: 70.000 euros per a explotacions equines, 25.000 euros per a ovines i 17.000 euros per a explotacions de cabrum.
Les subvencions atorgades aquest dimecres es basen amb els criteris tècnics treballats i que es recullen al reglament. Així, cada explotació ha hagut de passar un procés d’avaluació on s’han pres en consideració 4 principis generals: l’alimentació, les condicions d’allotjament, el bon estat de salut dels animals i el seu comportament. Aquests 4 principis es concreten en 11 criteris o indicadors específics i tenen en compte els requisits bàsics aplicables a la tinença de bestiar equí, oví i caprí que incideixen directament en el seu estat de benestar.
Entre aquests requisits destaca la necessitat de disposar d’una superfície mínima coberta per cap de bestiar atenent les condicions climàtiques que poden afectar els animals en certes èpoques de l’any i en particular durant el període d’estabulació a l’hivern. La finalitat que es persegueix amb aquest ajut complementari i específic dirigit al sector equí, oví i caprí és el de poder fomentar i incentivar que les explotacions ramaderes del país assoleixin el nivell més elevat possible de compliment dels principis i criteris pels quals es regeix el benestar animal. “Aquest nou paradigma ens ha de permetre iniciar un procés per a poder afavorir que a mig termini es pugui encarregar la realització d’una auditoria externa i independent, per a poder obtenir una certificació que permeti que els productes alimentaris que se obtinguin d’aquestes espècies, es puguin identificar amb un segell o distintiu que els diferenciï en el mercat, garantint que han estat produïts respectant el benestar dels animals al llarg de tot el procés productiu”, manifesten des de l’Executiu.