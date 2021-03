Agricultura habilitarà 21 punts d’assistència a l’Alt Pirineu i Aran

El Departament d’Agricultura ha presentat l’operatiu de les primeres eleccions agràries de Catalunya que es faran exclusivament pel sistema de votació electrònica i que tindran lloc el 25 i 26 de març. El vot electrònic es podrà emetre de manera remota o presencial en algun dels 209 punts d’assistència habilitats, 21 dels quals a l’Alt Pirineu i Aran. Les eleccions determinaran la representativitat de les diferents organitzacions professionals agràries als òrgans col·legiats de l’Administració els pròxims cinc anys.

Estan cridats a participar-hi 20.609 professionals, entre persones físiques i jurídiques, i hi concorren les candidatures d’Unió de Pagesos, JARC, ASAJA i UPA. A les comarques pirinenques es podran emetre 1.365 vots, dels quals 333 a l’Alt Urgell; 98 a l’Alta Ribagorça; 20 a l’Aran; 265 a la Cerdanya; 435 al Pallars Jussà i 214 al Pallars Sobirà.

Durant la presentació de l’operatiu, la consellera d’Agricultura en funcions, Teresa Jordà, ha posat de relleu la “complexitat” que suposa posar en marxa unes eleccions en què només es podrà votar electrònicament i ha ressaltat que el sistema amb què ha treballat el Departament per fer-ho possible assegura “totes les garanties democràtiques i per evitar qualsevol intent de frau”.

Les persones físiques podran emetre el vot per mitjans electrònics de forma remota, des de qualsevol lloc, o bé de forma presencial en algun dels punts de suport per emetre el vot electrònic on funcionaris del departament ajudaran a emetre el vot electrònic a aquelles persones que tinguin dificultats per fer-ho de manera remota. En canvi, les persones jurídiques hauran d’exercir el vot electrònic en la modalitat de forma remota amb el certificat electrònic qualificat del seu representant.

La votació començarà el dijous 25 a les 9 hores i seguirà ininterrompudament fins a les 24 hores per mitjans electrònics de manera remota. Els 209 punts d’assistència al vot electrònic, distribuïts arreu del país, estaran oberts de les 9 a les 18 hores per a aquells electors que optin per exercir el vot electrònic en algun d’aquests punts d’acompanyament. El 26 de març serà el segon i darrer dia de votació i només es podrà fer per mitjans electrònics presencialment en 69 punts d’assistència, de 9 a 18 hores.

Identificadors per al vot

De l’1 al 16 de març, totes aquelles persones físiques o professionals autònoms que encara no disposin d’un dels certificats electrònics qualificats, com per exemple l’IdCAT Certificat, podran activar un mecanisme d’identificació biomètric, per mitjà d’un sistema pioner de vídeo-identificació a través del telèfon mòbil que proporciona una clau d’un sol ús per poder votar, segons ha explicat el director de Serveis del Departament, Joan Ravasseda. Les persones jurídiques hauran d’exercir el vot electrònic en la modalitat de forma remota amb el certificat electrònic qualificat del seu representant.

Seguretat en el marc de la COVID-19

Els punts d’assistència a la votació electrònica s’han distribuït arreu de Catalunya segons el nombre d’electors de cada comarca. Aquests espais estan emplaçats en seus del Departament d’Agricultura, en ajuntaments i en Punts TIC. Jordà ha explicat que aquests punts per a la votació electrònica presencial s’han establert aplicant un criteri de distància entre el domicili de l’elector i el punt d’acompanyament a la votació de manera que la durada del desplaçament necessari no requereixi més de 20 minuts.

A més, en aquests punts s’aplicaran les mesures i els protocols COVID-19 necessaris, i estaran assistits per una persona habilitada com a representant del Departament. En aquest sentit, s’ha elaborat un protocol de seguretat específic per a les eleccions que està pendent de l’aprovació del Procicat.

L’Alt Pirineu i l’Aran tindrà 21 punts d’assistència. La demarcació de Barcelona comptarà amb 13 punts per votar electrònicament; la Catalunya Central, amb 30; la vegueria de Lleida en tindrà 58; 30 punts més s’ubicaran a les comarques de Girona; la demarcació de Tarragona comptarà amb 22 punts d’assistència; les Terres de l’Ebre, amb 23, i 12, la vegueria del Penedès.

25.609 electors cridats a votar

El 25 i 26 de març estan cridats a votar els 20.609 electors que exerceixen per compte propi activitats econòmiques agrícoles, ramaderes, o forestals en el territori de Catalunya, dels quals 18.022 corresponen a persones físiques, i 2.587 a persones jurídiques. Del total dels electors que integren el cens, 1.365 s’ubiquen a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran; 1.084, a Barcelona; 1.123, a la vegueria del Penedès; 2.588, a la Catalunya Central; 2.548, a les comarques de Girona; 7.832, a la vegueria de Lleida; 1.636, a la de Tarragona, i 2.433, a les Terres de l’Ebre. En el cens hi figuren persones electores a 895 municipis dels 947 de Catalunya (el 94,5%). El municipi amb més electors és Lleida, amb 517, seguit d’Alcarràs (Segrià), amb 428, i Batea (Terra Alta), amb 243.

En les eleccions agràries 2021, es presenten quatre candidatures. Es tracta d’Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria–Jóvenes Agricultores (Asaja) i Unión de Pequeños Agricultores i Ganaderos (UPA).

Les eleccions agràries determinen la representativitat de les diferents organitzacions professionals agràries als òrgans col·legiats de l’Administració, com ara la Taula Agrària, les Taules Sectorials (de la fruita, de la flor i planta Ornamental o de l’oli), el Consell Català de l’Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya i les Juntes Consultives de les Reserves Nacionals de Caça, entre d’altres, per als pròxims cinc anys. La representativitat s’establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura. El percentatge necessari per adquirir la condició d’organització professional representativa és del 15% dels vots vàlids emesos en les eleccions.

En les Eleccions Agràries celebrades el 2016 es van constituir 565 meses electorals en 555 municipis i la participació va ser del 53,9% sobre un cens de 26.001 electors. Es van presentar tres candidatures i Unió de Pagesos va obtenir el 56,8% dels vots; JARC, el 27,5%, i Asaja, el 12,8%, amb la qual cosa aquesta entitat no va obtenir representació.