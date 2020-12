Agricultura crea un grup de treball per impulsar la candidatura d’Andorra a la FAO

Agricultura ha impulsat l’inici dels treballs per preparar i promoure la candidatura d’Andorra a la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) per al reconeixement del sistema agro-pastoral d’Andorra com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM).

El fet de definir un territori (pastures, prats de dall i altres tipus de cultius), i proposar-lo com a territori SIPAM permetria que Andorra obtenir un label de qualitat per conservar el sistema agro-pastoral d’Andorra alhora que es confeccionaria una visió estratègica per tal de potenciar-lo. A més, l’adhesió del sistema agro-pastoral d’Andorra a aquesta iniciativa mundial de la FAO serviria per complementar els treballs per al reconeixement d’Andorra, com a primer país reserva de la Bioesfera de la UNESCO.

Per tots aquests motius és considera essencial crear un grup de treball que permeti avançar en la candidatura i complir amb els requisits que es demanen des de la FAO. Aquest grup de treball està compost per:

Un representant del Departament d’Agricultura

Un representant del Departament de Medi Ambient

Un representant del Departament de Patrimoni Cultural

Un representant del Ministeri de Turisme

Un representant del Ministeri d’Afers Exteriors

Un representant dels Comuns

Un representant del CENMA (IEA)

Un representant de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra

Un tècnic agent de lligam amb la FAO aprofitant el recurs que actualment està cedit per Andorra a l’Aliança per les Muntanyes (Mountain Partnership) de la FAO.

El grup de treball es reunirà regularment, un cop al mes, a partir del proper mes de gener del 2021, amb l’encàrrec de redactar la candidatura d’Andorra al SIPAM de la FAO a efectes que aquesta pugui estar preparada en un termini de sis mesos (juny – juliol 2021).

L’obtenció d’aquest label de qualitat va estretament lligat amb la tasca que està realitzant el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb els comuns, per conservar el sistema agro-pastoral d’Andorra i dotar-lo d’un marc legislatiu i normatiu que reguli els règims de producció agrària afavorint les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya i la producció de productes transformats sota determinats sistemes i règims de qualitat controlada, tot correlacionant aquests productes amb una marca en la que es promou un concepte de ‘producte natural de muntanya’.

El label SIPAM

Amb l’objectiu de conservar sistemes del patrimoni agrícola mundial de particular valor social, ambiental i cultural, la FAO va crear l’any 2002 la iniciativa SIPAM. El SIPAM pretén ser una eina de gestió dinàmica i adaptativa del territori combinant el desenvolupament rural i l’agricultura sostenible.

De manera general els SIPAM són paisatges que combinen la biodiversitat agrícola amb ecosistemes resilients i un valuós patrimoni cultural. Estan situats en llocs específics del món on aporten béns i serveis, aliments i mitjans de subsistència per petits agricultors de forma sostenible.

A diferència d’altres labels del patrimoni, el reconeixement SIPAM no es basa sobre uns criteris rígids ni pretén conferir cap estatus d’àrea protegida al territori, però si requereix l’adopció d’una visió estratègica i d’un pla d’acció pel territori, elaborat de forma inclusiva amb totes les parts interessades. A nivell mundial actualment s’han designat ja 62 SIPAM, dels quals 7 a Europa. L’èxit del label SIPAM fa que actualment 15 propostes més estiguin en fase d’estudi pel Comitè Científic que s’encarrega d’avaluar-les una vegada han estat lliurades a la FAO.