Agricultura crea i regula l’ús de la marca de garantia o certificació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra

Una parada a la 9a Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra a Illa Carlemany. Foto: Illa Carlemany

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament relatiu a les normes d’ús de la marca de garantia o certificació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. L’objectiu del nou text és regular l’ús de la marca de garantia i certificació com a marca col·lectiva que agrupa els productors locals adherits al distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra que es va impulsar des del ministeri amb la finalitat de poder promocionar i difondre els productes agraris i alimentaris que es produeixen al país.

El distintiu s’ha consolidat i actualment ja compta amb més de 30 productors que s’hi ha adherit voluntàriament i que han permès crear una variada oferta de productes alimentaris locals, altres productes artesanals vinculats amb la ramaderia (productes tèxtils a base de llana) i amb el cultiu o la recol·lecta de parts de plantes silvestres (sabons i cosmètics naturals principalment).

Tots els productes que forment part d’aquest distintiu es produeixen seguint pràctiques agràries tradicionals de muntanya i mètodes de producció artesanal, procedint en la seva majoria de petites explotacions ramaderes o bé de petites empreses radicades a Andorra.

El reglament respon als preceptes que marca la Llei per a desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que al seu torn modifica Llei de marques a través i la Llei de signes d’estat. La voluntat d’aquest canvis, que ara es concreten amb el reglament, és reforçar el marc legislatiu vigent per a poder reforçar les mesures de lluita contra aquelles pràctiques comercials que puguin ser considerades d’intrusisme, en particular quan aquestes afecten els productes agraris i alimentaris i indueixen els consumidors a confusió sobre l’origen o procedència d’aquests productes.

Fruit de l’increment sostingut de productors adherits a la marca, el Ministeri, juntament amb el sector, ha cregut oportú desenvolupar un marc legislatiu que permeti protegir als productors i evitar possibles fraus i competències deslleials. Cal destacar, de fet, que el reglament ha estat sotmès prèviament a un procés de consulta i concertació obert a tots els productors locals que actualment formen part del distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

D’aquesta manera, s’estableix que la llicència d’ús de la marca s’atorga únicament i exclusivament per als productes agraris i alimentaris que siguin produïts, elaborats i comercialitzats dins del territori del Principat d’Andorra, i seguint el marc normatiu vigent.

Podran demanar l’ús de la marca les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una explotació agrària que estigui degudament inscrita al Registre d’Explotacions Agràries (REA) del ministeri encarregat de l’agricultura i les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una empresa que estigui degudament inscrita al Registre de Comerç del ministeri encarregat de l’economia.