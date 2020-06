Agilitat per passar a Espanya després dels entrebancs administratius

La duana del riu Runer ha viscut aquest matí una jornada complicada, en el primer dia en què es podia accedir sense restriccions des d’Andorra a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. A primera hora la policia espanyola no deixava passar la frontera perquè no havia rebut l’ordre administrativa per fer-ho. Alguns cotxes han hagut de girar cua.

Tot el matí, l’ambaixador d’Espanya ha estat fent gestions per resoldre la situació.

Al migdia la situació ha millorat i el pas per la duana ha estat més àgil. La policia només aturava els cotxes que havien de desplaçar-se més lluny de l’Alt Pirineu i Aran per fer-los l’autorització.

Recordem que fins que no acabi l’estat d’alarma a Espanya, la nit del dia 21, els espanyols no podran accedir sense restriccions a Andorra.