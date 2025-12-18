Agents Rurals incorpora 18 nous efectius al Pirineu per a reforçar la protecció del medi natural

El Cos d’Agents Rurals, adscrit al Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, ha incorporat 102 nous agents, dels quals 18 han triat com a destinació el Pirineu. Un total de 8 cobreixen vacants, mentre que 10 són per a l’increment de plantilla. Amb aquestes incorporacions, que culminen el procés selectiu per a la categoria d’agent de l’escala bàsica, a partir de l’1 de gener de 2026 hi haurà 675 operatius a Catalunya.
Els nous agents han superat un procés que ha inclòs una fase d’oposició i concurs; una formació selectiva obligatòria a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i un període de pràctiques de sis mesos en dues comarques diferents.
Més dones a la plantilla
De la nova promoció, 62 són homes i 40 dones. En aquest sentit, des del Cos d’Agents Rurals s’ha destacat que “s’avança en la normalització pel que fa al gènere de la plantilla”. Les dones representen un 39,2%.
La reserva de places per a dones forma part de les mesures que han de permetre “avançar de forma efectiva cap a la igualtat i la paritat i corregir la infrarepresentació de les dones als cossos operatius“. Entre les accions, destaquen les campanyes per a crear referents de dones en aquesta professió, l’adaptació de barems de puntuació en les proves físiques d’accés i la reducció o eliminació de requisits com l’alçada, entre altres.
Objectiu: 1.300 efectius
L’objectiu del Cos d’Agents Rurals és arribar als 1.300 efectius per a adaptar-se als reptes actuals. L’increment de plantilla es preveu en el pròxim Pla estratègic fins al 2.030, “per a millorar el servei a la ciutadania i fer front als canvis que comporta l’emergència climàtica, en temes tant claus com la fauna, la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals”.