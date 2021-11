Agents rurals de Catalunya comprovaran si el parc solar de Vallnord afecta territori català

Els agents rurals de Catalunya faran una inspecció ocular al planell de la Tossa per confirmar que el parc solar que hi estan instal·lant el comú de la Massana i Nord Andorrà no s’ubica en territori català.

Segons els mapes cartogràfics del Govern, el planell de la Tossa és andorrà, però segons els de l’Institut Geogràfic de Catalunya i Espanya és territori espanyol. Els agents rurals catalans preveuen desenvolupar-hi una inspecció ocular per comprovar que el parc solar que hi vol instal·lar EMAP no afectarà terra catalana.

L’afer està sota inspecció per un avís que ha rebut el cos, que es desplaçarà fins al planell per veure fins on arriben les plaques i, després, desenvoluparà els procediments pertinents. Per la seva part, el Comú de la Massana està convençut que aquell terreny els pertany i l’Executiu assegura que no ha rebut cap alerta.

El projecte ocuparà dues hectàrees i comptarà amb unes 5.400 plaques fotovoltaiques. L’està desenvolupant l’empresa Nord Andorrà, que calcula que la instal·lació serà operativa per a la temporada d’hivern.

Davant la qüestió, el cap de Govern confia en una bona entesa entre els països i apel·la al fet de no “precipitar-se”. Recorda que Afers Exteriors està en contacte permanent amb l’ambaixador d’Espanya.