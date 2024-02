Agents de Seguretat Ciutadana reforcen la formació en dispositius d’ordre públic amb la Policia espanyola

Formació en prevenció, contenció i intervencions d’ordre públic realitzada per agents andorrans (Policia d’Andorra)

Vuit agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia han completat aquest mes de febrer una formació en prevenció, contenció i intervencions d’ordre públic que ha tingut lloc a “La Enira”, el Centre de Pràctiques Operatives de la Policia Nacional espanyola ubicat a Linares, Jaén.

El curs ha tingut una durada de dues setmanes i s’ha centrat en el funcionament de tota mena de dispositius d’ordre públic, així com en perfeccionar les tècniques d’intervenció i ampliar els coneixements relatius a aquesta matèria. L’objectiu és que els policies s’especialitzin i estiguin preparats per a qualsevol eventualitat.

Entre els exercicis que han dut a terme, els agents han efectuat diversos desplegaments operatius, han escenificat entrades i sortides en domicilis, han treballat quines són les diferents opcions de mediació i actuació davant possibles casos de desallotjament i resistència activa o passiva, i han recreat dispositius especials de control de carreteres.

La formació, que ha combinat la pràctica amb la teoria, també ha abordat els procediments a seguir en situacions d’atac, amenaça terrorista i altres episodis crítics. Així mateix, s’han dedicat diverses ponències a qüestions relacionades amb els delictes d’odi, la violència de gènere i la protecció de les zones on s’ha comès un delicte.

La formació, que ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració amb els cossos i forces de seguretat veïns, ha estat impartida per alts comandaments i agents de la Policia Nacional espanyola i ha permès als policies andorrans posar en pràctica els coneixements adquirits en un entorn privilegiat. I és que el complex, de més de 72.000 metres quadrats, disposa d’espais molt amplis per a executar tots els exercicis policials que requereix el curs en escenaris que faciliten representar al màxim les diverses situacions amb què es podrien trobar.

Tot i que a Andorra els dispositius d’ordre públic posen el focus en la prevenció, els agents han d’estar preparats per a qualsevol situació futura que es pugui produir. És per aquest motiu que la formació contínua és per al Cos un element fonamental en el desenvolupament de la tasca policial.