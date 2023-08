Agafa forma el Memorial Jordi Capdevila a Coll de Nargó

Primera junta directiva de la nova associació Memorial Jordi Capdevila (@memorial.jc / RàdioSeu)

L’associació cultural Memorial Jordi Capdevila comença a caminar. L’entitat es va presentar amb un acte públic a la Festa Major de Coll de Nargó, ara fa un mes, i la crida que van fer per a donar-li forma ha fet que de moment ja s’hi hagin inscrit com a socis prop d’una setantena de persones. Tal com el seu nom indica, el nou col·lectiu nargoní vol homenatjar i continuar el llegat de Jordi Capdevila, que va destacar per la seva implicació en un gran nombre d’activitats i associacions i en la vida social del municipi en general.

De moment ja han fet una primera assemblea oberta i s’ha constituït la primera junta directiva, que presideix Gerard Capdevila. S’han marcat tres eixos principals de treball: Cultura, Patrimoni i Entorn. Com a secretària hi ha Georgina Capdevila. De l’àrea de Cultura (Arts escèniques, actes i gestió cultural), en formen part Raquel Torrent, Montse Capellà, Horaci Capel, Núria Mir, Berta de la Flor i Gerard Capdevila.

A l’àrea de Patrimoni (material, immaterial i divulgació), hi ha Gemma Colom, Pere Solà, Luis de la Fuente, Georgina Capdevila, Ramon Minoves i Horaci Capel. I a l’àrea d’Entorn (Muntanya, Natura i Ciència), Jaume Serra, Josep Peralba, Ramon Minoves i Montse Capellà. El president també forma part de les dues primeres àrees.

Pel que fa als objectius que persegueixen, Gerard Capdevila ha explicat a RàdioSeu que la idea de formar aquesta nova entitat ha estat positiva “per a despertar una sèrie de projectes que hi havia latents i que es volien tirar endavant”, però que necessitaven “un desencadenant” per a motivar als veïns i veïnes a començar-los. En aquest sentit, indica que es proposen servir “d’engranatge entre la gent de Nargó i les activitats o iniciatives” i treballar “no tant com a creadors sinó com a impulsors, dinamitzadors o divulgadors”.

Quant al tipus d’activitats que volen impulsar, el president ha esmentat exposicions, musicals, xerrades, actes relacionats amb el patrimoni, turisme cultural o bé divulgació del patrimoni natural, la geologia i la paleontologia, entre altres matèries, a més de donar suport, si s’escau, a activitats organitzades per altres associacions locals.





Jordi Capdevila

Jordi Capdevila i Vidal (1952-2022) va impulsar i va col·laborar en multitud de projectes locals, tant en l’àmbit cultural com en el patrimoni, l’esport i la llengua, a Coll de Nargó, però també a la resta de l’Alt Urgell i el Pirineu. Entre d’altres, es va implicar en el Museu dels Dinosaures (Dinosfera), l’Associació de Gent Gran, el Grup de Lectura, els Raiers de Nargó, les visites guiades als museus, la Penya dels Nargonautes, el Voluntariat per la Llengua, Fem Territori, el CF Coll de Nargó, la Penya Blaugrana nargonina i el local de La Societat. Per això, se’l recorda especialment per la seva tasca altruista i de dedicació al poble i a les persones.