Afluència notable el primer dia de mercat setmanal al passeig de Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Molts veïns de la Seu d’Urgell i de poblacions properes s’han apropat aquest dimarts al matí fins al passeig de Joan Brudieu per aprofitar el primer dia de reobertura del tradicional mercat setmanal, que provisionalment ha canviat d’ubicació per motius de seguretat. De fet, la represa d’aquesta activitat econòmica s’ha posat en marxa amb diversos canvis i restriccions respecte del seu funcionament habitual, per tal de prioritzar la prevenció de contagis del coronavirus.

L’afluència ha estat notable en molts moments del matí i el migdia. Per això, s’ha recordat l’obligació de respectar les normes elementals de seguretat que s’han establert. Especialment, portar mascareta, respectar una distància de seguretat de 2 metres entre cada persona, no tocar el gènere amb les mans (l’han d’agafar els venedors, o bé facilitar guants d’un sol ús), fer cua en cas que hi hagi una altra persona comprant i respectar també els tres horaris que s’han establert, dividits en franges d’edat. En aquest sentit, en els primers moments d’obertura s’han pogut veure persones que incomplien alguns d’aquests requisits. Per això, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha fet una crida al “seny”, per evitar que activitats com aquesta provoquin un repunt en els contagis de COVID-19, i a moure’s pel Passeig de manera correcta i amb precaució.

També dins de les mesures excepcionals de seguretat, les parades estan separades entre elles per un mínim de 6 metres frontalment i de 2 metres de costat, tot i que en alguns casos la distància és encara més gran. Una part dels punts de venda s’han situat a l’extrem oest del Passeig, tot ocupant l’espai per a cotxes, i una altra part a l’espai central per a vianants. De fet, s’ha restringit l’entrada de vehicles a la zona, i els cotxes que s’hi apropaven per la plaça de Catalunya o bé pel carrer de la Mare Janer han de desviar-se durant la celebració del mercat.

Les mesures de seguretat

De moment, el mercat només alberga parades d’alimentació, begudes, alimentació animal. productes higiènics i planter d’horta. La normativa provisional no permet tocar els productes per part dels clients, excepte si s’utilitzen guants d’un sol ús, quan el paradista pugui facilitar-los. D’altra banda, els venedors han d’extremar les mesures preventives tot seguint les recomanacions del Departament de Salut.

Des de l’Ajuntament també s’ha recordat que només hi pot haver en tot moment una sola persona a primera línia de la parada i que la resta d’usuaris han d’espera tot fent cues amb separació de 2 metres per persona. Quan l’afluència no permeti garantir aquesta distància o se superi un cert de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones.

Els consumidors han d’anar sols, i només un membre per domicili. Les compres s’hauran de fer de compra esglaonada segons l’edat dels consumidors: de 8.00 a 10.30 hores els majors de 55 anys, de les 10.30 a les 12.30 hores aquells compradors d’entre 35 i 54 anys, i els més joves de 34 anys han de fer la compra entre les 12.30 i les 14.00 hores.