Afers Socials renova el conveni amb la Fundació Privada Tutelar i aporta 351.762 euros

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el president de la Fundació Privada Tutelar (FPT), Josep Rodríguez, han presentat avui el conveni de col·laboració entre el Govern i la FPT per a l’atenció integral de persones amb discapacitat o dependència i que requereixen d’aquesta entitat per tenir cura dels seus afers, ja que tenen la capacitat modificada per la Batllia. Actualment la fundació atén a 46 persones.

Filloy ha destacat que es tracta d’un acord que actualitza i dona continuïtat al conveni signat el 5 de juny del 2008 entre el Govern i la FPT per garantir l’atenció a les persones amb la capacitat jurídica modificada d’Andorra, complint amb la Llei 6/2014 i la cartera de serveis socials i sociosanitaris, que es desprèn d’aquesta normativa.

Així doncs, a través del conveni, l’Executiu es compromet a finançar l’activitat de la fundació amb una aportació de 351.762,72 euros destinats a cobrir el funcionament, els suports i els seus programes d’atenció durant el 2021.

Víctor Filloy ha explicat que aquest nou conveni s’adapta als principis que estableix el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. D’aquesta manera, es passa del concepte de tutela al d’acompanyament a persones amb plenituds de drets.

L’entitat també s’encarrega de la defensa, promoció i desenvolupament dels drets d’aquestes persones i de l’assessorament dels seus familiars, així com de procurar la millora de la seva qualitat de vida. Alhora, la FPT té l’objectiu de sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el millor desenvolupament i tractament de les persones amb discapacitat.

El ministre també ha anunciat que el nou acord inclou la creació d’un Grup de Treball Tècnic format per professionals del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, així com del de Justícia i Interior, i de la Fundació Privada Tutelar. Entre les funcions del grup es contempla el seguiment de les actuacions tècniques necessàries per al bon funcionament dels serveis i programes d’aquest conveni o resoldre possibles disfuncions i discrepàncies tècniques en el desenvolupament del conveni i elaborar propostes de millora.

La durada del nou conveni s’estableix fins al 31 de desembre del 2021 i, a comptar d’aquesta data, es podrà renovar anualment fins a un màxim de tres anys.