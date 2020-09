Afers Socials lliura 1.000 dispositius per obrir portes a la Federació de la Gent Gran

El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha lliurat avui 1.000 dispositius per obrir portes, fabricats amb material d’àcid de polilàctic impresos en 3D i facilitats al Ministeri part del Departament de Mobilitat, a la Federació de la Gent Gran d’Andorra. La finalitat d’aquests dispositius és evitar que la persona que en fa ús hagi de tocar portes, botons d’ascensor o altres elements públics que li poden comportar un risc de contagi del coronavirus SARS-CoV-2.

La Secretària d’Estat d’Afers Socials i Joventut, Teresa Milà, i el Director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, han realitzat el lliurament dels 1.000 exemplars al president de la federació, Fèlix Zapatero, per tal que puguin ser distribuïts entre el col·lectiu de la gent gran.

Des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut es recorda que des de l’inici de la pandèmia causada per la COVID-19, el Govern treballa contínuament per aplicar mesures destinades a la protecció de la població més vulnerable, com és el cas de la gent gran d’Andorra.