El Ministeri d’Afers Socials fa un pas més en la posada en marxa del programa Radars, que té com a objectiu combatre la solitud no desitjada entre la gent gran, amb la formació de més de trenta tècnics del Govern, comuns, i altres agents socials i comunitaris (com la Creu Roja o Càritas), per tal que coneguin el funcionament del mateix.
Els encarregats d’impartir la formació han estat els responsables del programa de l’Ajuntament de Barcelona, impulsor d’aquest projecte basat en la creació de xarxes de veïns, comerciants, professionals i voluntaris, i amb el qual el Ministeri d’Afers Socials va signar un conveni l’octubre passat.
Amb l’impuls del programa Radars, que inicialment serà en format de prova pilot, el Ministeri amplia les accions dirigides al col·lectiu de la gent gran i continua avançant en polítiques innovadores, inclusives i centrades en la persona, garantint una vida digna i plena per a totes les persones grans del país. El projecte està previst que es posi en marxa un cop estiguin enllestits els protocols d’actuació entre el Ministeri i els comuns, així com tots els agents i serveis relacionats amb la gent gran.
Aquest servei serà gratuït i està dirigit a les persones que pateixen un sentiment de soledat no volguda o volen ampliar el seu cercle social. Per a poder fer-ho, es compta amb la col·laboració dels voluntaris d’acció social de l’Àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern.