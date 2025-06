Afers Socials dota de més recursos l’atenció a la gent gran i continua posant l’accent en els ajuts a l’habitatge

Ester Cervós, Trini Marín i Joan Carles Villaverde (SFGA)

Fer front a l’envelliment de la població i que cap ciutadà es quedi desatès. Aquest és un dels pilars de l’acció del Departament d’Afers Socials, juntament amb la priorització de la població més vulnerable i posant l’accent en la problemàtica del preu de l’habitatge. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, així ho ha posat en relleu durant el balanç del Departament d’Afers Socials corresponent al 2024, juntament amb la secretària d’Estat, Ester Cervós i el director, Joan Carles Villaverde.

El Servei social d’atenció primària –que compta amb una xarxa de treballadors socials distribuïts per totes les parròquies per tal de detectar situacions de risc o vulnerabilitat, així com garantir una atenció propera–, Villaverde ha explicat que el 2024 va cloure amb un total de 1.640 usuaris atesos, dels quals 1.328 van ser d’atenció continuada i la resta, 312, d’atenció puntual. Es tracta d’un total de 402 usuaris menys que el 2023, gairebé un 20%.

“La situació econòmica actual ha contribuït que els ajuts econòmics ocasionals s’hagin estabilitzat i focalitzat sobretot cap al problema del preu de l’habitatge”, ha exposat la ministra Marín, que ha afegit que hi contribueix el fet que les famílies monoparentals i unipersonals són cada cop més quantioses en la societat andorrana. Aquesta evolució de l’estructura social fa que, de fet, 3 de cada 4 expedients atesos pels serveis socials d’atenció primària corresponguin a aquest tipus de llars.





Els ajuts a l’habitatge de lloguer s’incrementen un 10,5%

El 2024 es van atorgar un total de 5.533.776,89 euros en ajuts a l’habitatge de lloguer (un 10,5% més que el 2023), que es van repartir entre 2.517 usuaris (un 15% més que el 2023). El 2024 ha estat el darrer any en què s’ha mantingut la flexibilització dels requisits per a accedir-hi. Enguany, ha recordat la ministra, s’han establert uns nous requisits d’accés en consonància amb la posada a disposició de la ciutadania dels primers pisos del parc públic d’habitatge de lloguer assequible, que tancarà l’any amb prop de 200 pisos, una xifra que s’incrementarà fins als 500 el 2027.





Més suport a la gent gran

Per a continuar millorant el benestar de la gent gran, una de les altres prioritats d’Afers Socials és anar incrementant els recursos destinats a donar resposta a l’envelliment de la població. El 2024 es va cloure amb 368 places concertades en centres sociosanitaris i centres de dia, una xifra que a dia d’avui ja arriba fins a les 400, i que l’any passat va suposar un cost de gairebé 5 milions d’euros. La xifra total de places concertades arriba ja al 79% del total de places disponibles al país.

En paral·lel, el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) ha vist com els usuaris s’han incrementat el 2024 fins als 185 (un 45% més que el 2023). Hi ha 57 nous usuaris, dels quals 22 han estat exonerats del servei i 3 han tingut una reducció de tarifa. L’any 2024 del total de 185 usuaris, 37 han rebut un ajut econòmic ocasional per a fer front al servei total o parcialment, amb una mitjana de 1.615,19 euros per usuari.

Pel que fa a la pensió de solidaritat, que s’adreça a majors de 65 anys amb ingressos personals i familiars que no arribin al topall del salari mínim mensual o del LECS individual (Llindar Econòmic de Cohesió Social), el 2024 va cloure amb un total de 1.347 pensionistes, amb un cost de 8.808.606,69 euros (un import mensual mig de 544,95 euros per usuari). La xifra de beneficiaris s’ha incrementat un 8,2% respecte l’any anterior, i la despesa un 12,28%.

Amb relació a l’increment d’algunes prestacions, la titular d’Afers Socials ha assenyalat que això es deu a la voluntat política del Govern de millora del poder adquisitiu de la ciutadania. Cal tenir en compte que una bona part dels ajuts van indexats amb el LECS, i aquest té una correlació amb el salari mínim, que els darrers anys s’ha incrementat per damunt de l’Índex de Preus de Consum (IPC), passant dels 1.050 euros l’any 2019 fins als 1.447 actuals.





Al costat de les persones amb discapacitat

En referència a les persones amb discapacitat, a tancament del 2024 la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) tenia un registre amb un total de 1.943 persones valorades amb un grau de menyscabament superior al 33%, de les quals 179 s’hi van incorporar al llarg de l’any (un 10,2% més).

D’entre el suport que el Govern dona a aquest col·lectiu, Ester Cervós ha exposat que l’Executiu afilia a la seguretat social com a cotitzant directe a les persones amb discapacitat a partir dels 18 anys i fins a la jubilació. Durant el 2024 es van realitzar 32 afiliacions noves, arribant al total de 383 persones que gaudeixen d’aquesta afiliació. Una xifra que l’any passat va representar una despesa d’1.351.691,43 euros.

En paral·lel, Afers Socials gestiona les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, sempre que tinguin un grau de menyscabament atorgat per la CONAVA d’almenys el 60% i acreditin altres condicions. El 2024 es va tancar amb un total de 372 pensions atorgades, que van suposar una despesa de 5 milions d’euros.

La secretària d’Estat d’Afers Socials també s’ha referit al programa Vida Independent, que està format pel projecte ‘Vull emancipar-me” (el 2024 va ajudar 4 joves), pel projecte ‘Me’n vaig a casa meva’ (20 persones ateses, amb una incorporació el 2024) i per l’assistent personal (4 persones beneficiades el darrer any). Són iniciatives que donen suport i seguiment a les persones amb discapacitat al llarg del procés d’iniciar una vida fora de la llar familiar, promovent la seva autonomia i inclusió social.





Ajuts econòmics ocasionals i altres prestacions

El 2024 es van atorgar 2.923 ajuts econòmics ocasionals, que s’adrecen a persones o famílies i estan destinats a finançar les despeses derivades de l’atenció a necessitats puntuals. Se’n van beneficiar 755 llars (un 1% menys que el 2023) i van suposar una despesa de 3.497.879 euros (un 7,82% més que el 2023).

Finalment, en la prestació familiar per fill a càrrec s’ha liquidat 1.355.717,60 euros el 2024 i 334.704,11 euros en concepte de prestació per desocupació voluntària.