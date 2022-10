Afers Exteriors, Afers Socials, Joventut i Igualtat i l’UdA impulsen la formació en gestió de les ONG

El Govern ha aprovat la signatura d’un Conveni amb la Universitat d’Andorra (UdA) per a dur a terme una formació en Gestió de les ONG i altres entitats sense ànim de lucre i voluntariat.

L’Executiu preveu que el Govern aporti 6.000 euros per al desenvolupament del curs (3.000 euros per Ministeri), per a organitzar xerrades de sensibilització respecte la cooperació i el voluntariat internacionals dirigides a la comunitat universitària; desenvolupar un Cicle de seminaris en gestió d’entitats sense ànim de lucre; i finançar els costos de desplaçament a dos alumnes o ex alumnes de l’UdA, de menys de 30 anys, per a participar en algun projecte de cooperació internacional i voluntariat a l’estranger desenvolupat per alguna ONG, preferentment del país.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, el Govern ha valorat positivament la primera experiència d’aquest mateix conveni del 2021, per aquest motiu s’ha renovat aquest acord de col·laboració, actualitzant el format formatiu i oferint xerrades de sensibilització respecte la cooperació internacional i el voluntariat dirigides a la comunitat universitària, així com desenvolupar un cicle de seminaris per a la societat civil en gestió d’entitats sense ànim de lucre.