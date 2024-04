Afectacions del trànsit a la Massana per una esllavissada a Anyós

El punt on s’ha produït l’esllavissada, a Anyós. Foto: AndorraDifusió

La carretera CS-310, és a dir la carretera del Bosquet al seu pas per Anyós, està tallada a la circulació de vehicles a causa d’una esllavissada. El terreny ha cedit aquesta passada matinada deixant inactiva la via. La bona notícia és que més enllà del despreniment de terra i els desperfectes a la calçada, no s’han de lamentar danys personals.

La part negativa ve donada per les afectacions a la circulació en aquell punt. El trànsit de vehicles s’ha desviar fins a la Massana, la qual cosa està provocant importants retencions al centre vila. Només els veïns de les urbanitzacions dels voltants poden transitar per l’únic carril de la carretera que ha quedat intacte, encara que s’ha d’extremar la precaució.





-Avançament. Seguirà ampliació-