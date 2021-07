Afectacions de trànsit per l’Ironman aquest cap de setmana

La prova esportiva i l’arribada de turistes portaran una gran afluència de cotxes. I si se sumen els talls intermitents de les carreteres al llarg de tot el cap de setmana, s’espera una circulació més complicada de l’habitual.

Per aquest motiu, Mobilitat demana reduir desplaçaments. Per exemple no es podrà passar pel coll d’Ordino de diumenge al matí fins a les dues de la tarda perquè hi passarà el recorregut ciclista de l’Ironman.

Es preveu que l’afectació més important sigui la del túnel de les Dos Valires. Amb el pas tallat als vehicles de les nou del matí a les tres de la tarda. Però la circulació també quedarà limitada des de la rotonda del túnel fins al Parc Central d’Andorra la Vella, on està situada l’arribada de la prova.

Si es vol anar amb cotxe des de la capital fins a Encamp, s’haurà de passar pel centre d’Escaldes-Engordany.