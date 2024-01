Afectació del trànsit davant del parc de Bombers de la Seu

Un dels punts que quedarà tallat a la circulació de vehicles per obres (Aj. la Seu)

Des d’avui dimarts, dia 9 de gener, quedarà tallada la circulació de vehicles per davant del parc de Bombers de la Seu d’Urgell. Aquest afectació del trànsit ve causada per les obres que s’estan portant a terme a la zona del SUD-1. No s’ha precisat la durada dels treballs que s’hi realitzen.

Val a dir, però, que per a accedir als horts de la partida de Sant Ermengol i de l’illa, així com a la pista de pràctiques de conduir, s’haurà de fer per la Palanca, direcció Parc del Segre, segons ha informat l’Ajuntament alturgellenc.