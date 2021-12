Afectació a diversos punts de la xarxa viària pel temporal de neu

Les intenses nevades i el vent de les darreres hores han afectat la circulació, especialment al nord del Principat. Així, la carretera entre Soldeu i el Pas de la Casa està restringida amb controls policials a partir d’Incles. Les restriccions s’aniran aixecant progressivament i s’espera que la situació quedi normalitzada a primera hora de la tarda. La via es va veure afectada ahir a la nit sense danys personals. Efectius de Conservació i Explotació de carreteres (COEX) hi treballen des d’ahir a la nit per tal de netejar la carretera.

El temporal, que ha acumulat elevats gruixos de neu i fortes ventades, també ha obligat a tallar preventivament diverses carreteres. Aquest dissabte al matí restaven tallats els accessos a Montaup, Sorteny, la Coma de Ransol, Arcalís i el Port d’Envalira, on El COEX fa tirs d’allaus preventius. En aquest moment i a causa d’una allau a la carretera RN-20, l’accés a França pel Pas de la Casa també està tancat als vehicles. Es preveu que pugui obrir-se aquesta tarda.

Així doncs, des del Govern es demana a la població que eviti els desplaçaments innecessaris amb vehicle, especialment al nord del Principat. També es recorda que és obligatori disposar d’equipaments especials –pneumàtics, cadenes o fundes– i fer-ne ús quan sigui necessari i així es requereixi.

D’altra banda, des del Servei de Meteorologia alerten que el perill d’allaus es torna a situar entre molt fort (5/5) al nord del país i fort (4/5) a la resta del Principat, amb importants gruixos de neu que poden arribar a més de 2 metres. El mantell nival és molt inestable i desfavorable a qualsevol activitat, per la qual cosa es recomana no fer activitats a la muntanya fins que les condicions no millorin. Es preveu que les nevades quedin restringides al nord durant el dia i el vent amaini.

En aquest sentit, els diversos dominis esquiables també han decidit limitar la seva oferta: a Grandvalira, el sector Pas de la Casa-Grau Roig i el Funicamp estan tancats, Soldeu-El Tarter només manté obertes les cotes baixes. Ordino Arcalís per la seva banda, i també el sector Arinsal de Vallnord Pal-Arinsal també estan tancats. Naturland resta obert parcialment.

Els diferents departaments i cossos implicats –Bombers, Policia, Protecció Civil, COEX, els serveis de circulació comunals, mobilitat i meteorologia– mantenen contacte constant i treballen coordinadament. El Govern recomana seguir les indicacions i la informació de la xarxa viària actualitzada facilitada pel Departament de Mobilitat, així com els consells i prevencions que indica Protecció Civil a través dels canals habituals.