AE es reuneix amb dos consellers nacionals de Mònaco per l’Acord d’associació amb la UE

A dalt a l’esquerra, Carine Montaner, al costat, en gran, Noemí Amador i, sota, els consellers de Mònaco (AE)

La presidenta del Grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner; i la seva vicepresidenta, Noemí Amador, s’han reunit aquest dilluns a la tarda per videoconferència amb els consellers nacionals de Mònaco, Marie-Noëlle Gabelli i Régis Bergonzi, que és també el president de la comissió de seguiment de les negociacions amb la Unió Europea (UE).

Montaner ha explicat que l’objectiu de la reunió “ha estat el d’intercanviar experiències i conèixer el motiu que els ha portat a suspendre les negociacions de l’Acord d’associació”.

El consell nacional de Mònaco és el parlament del país i va contractar el gabinet jurídic Gide de Brussel·les per a efectuar tres estudis d’impacte amb un cost total de 130 mil euros. A més a més, els consellers monegascos van mantenir entrevistes amb els diversos sectors productius del país i, tots, menys l’industrial, van mostrar el seu rebuig a l’Acord d’associació. La indústria representa un miler dels 60 mil llocs de treball que hi ha a Mònaco.

Des del sector bancari, molt important al Principat de Mònaco, es va mostrar el recel a l’Acord per la impossibilitat de competir a Europa a banda d’aplicar una normativa que els faria augmentar els seus costos especialment en l’operativa per a lluitar contra el blanqueig de diners.

Els consellers de Mònaco han explicat al grup parlamentari Andorra Endavant que l’Acord podia condicionar el futur dels joves per a treballar al seu propi país ja que dues terceres parts de les professions no tindrien sortida. Tampoc els quedava clar el tema de la fiscalitat directa sobre les societats que exporten productes, i l’aplicació de l’impost sobre les empreses tecnològiques, les denominades GAFA (Google, Apple, Facebook i Amazon).

D’altra banda, els parlamentaris monegascos han reconegut que l’acceleració de les negociacions per part de la UE en temes fonamentals com les quatre llibertats i de la competència del Tribunal europeu els va portar a suspendre la negociació.

Han de decidir si el 17 d’octubre publicaran un resum o la totalitat dels estudis d’impacte que van propiciar un canvi d’opinió en el Govern monegasc que, en un principi, era partidari de tancar l’Acord. Així mateix, es posen a disposició dels grups polítics andorrans per a intercanviar impressions sobre la qüestió.

Andorra Endavant ha contactat amb el mateix gabinet GIDE recomanat per Mònaco per a demanar un pressupost d’un estudi d’impacte per a Andorra, el cost del qual es podria compartir entre tots els grups del Consell General. Segons el grup parlamentari Andorra Endavant, “la temàtica és de la màxima importància i no es pot anar a cegues. Cal parlar sobre elements factuals i no en funció de les negociacions o de les percepcions dels uns i dels altres”. Recorden que fa 9 anys que des del Consell General es reclamen els estudis d’impacte.

La suspensió de les negociacions entre Mònaco i la UE s’ha fet de mutu acord i de manera cordial manifestant que consideren que la seva legislació va en convergència amb l’europea i que tenen valors comuns amb l’organisme europeu, però que no podien assumir tot el cabal ja que un petit país té les seves limitacions.