‘ADomicili’, una app gratuïta per saber quins comerços entreguen al nostre domicili

ADomicili és una app on l’usuari trobarà un extens directori de comerços que entreguen a domicili arreu del Principat d’Andorra, filtrats per tipologia de producte o de servei (comerços d’alimentació, botigues de menjar preparat, farmàcies, floristeries, botigues per a mascotes,…). El valor afegit que té és el radi de distribució que ofereix cada establiment. Així, si indiquem que estem a Ordino, ens mostrarà només els comerços que entreguen a la nostra localització, siguin de la parròquia que siguin. Això fa que no perdem temps informant-nos sobre un producte a un distribuïdor que no ens ho pot oferir.

Un altre tret diferenciador és la informació que proporciona sobre el comerç respecte al procés de comanda: si es realitza per telèfon, Whatsapp, mail, comerç electrònic o plataformes de distribució compartides. Els horaris en què cada comerç ofereix el seu servei també és una informació útil i present.

Aquesta aplicació és totalment gratuïta pels usuaris que se la descarreguen i pels comerços que hi són presents (no hi ha quota d’inscripció ni de manteniment). És una iniciativa que ha desenvolupat l’empresa Tècniques d’Avantguarda (TdA) amb la voluntat d’activar, com més aviat millor, l’economia del país. En època de confinament hi ha persones sense la possibilitat de sortir a abastir-se de productes i amb aquesta app s’eviten algunes desigualtats creades per la Covid-19. Un cop passada aquesta situació excepcional, es mantindrà la gratuïtat i la vida de la plataforma. La seva funcionalitat continuarà essent plenament vigent i útil a les empreses i ciutadans que vulguin fer compres a nacionals i rebre-les a la seva llar o lloc de treball.

ADomicili no recapta informació sensible dels usuaris ni demana la creació d’un perfil d’inici. Només es realitzaran estadístiques de les visites que obté cada comerç. Augmenta el benefici d’experiència d’usuari pel ràpid accés a la informació i el mínim nombre de clics necessaris per obtenir-la. A diferència d’altres iniciatives, l’app ja disposa de més de 40 comerços i s’amplia la llista cada dia. La informació és validada per tal que no sigui duplicada, incompleta o falsa, abans de ser publicada.

ADomicili està verificada i certificada pels controls de seguretat de les plataformes de distribució Android – Google Play Store (ja activa) i App Store – Apple (en funcionament en els pròxims dies). No hi ha presència de publicitat corporativa ni de tercers. És una finalitat totalment de servei al país desenvolupada de forma altruista pels diferents departaments de TdA (Innovació, desenvolupament de software, ciberseguretat, sistemes i RGPD).

Tècniques d’Avantguarda (TdA) és una empresa nascuda el 2002, a Andorra, amb la concepció d’impactar positivament en la vida de les persones a través de la tecnologia. El nostre objectiu és oferir serveis de qualitat, amb professionals amb experiència, a emprenedors, empreses, entitats i administracions. Aquests anys d’experiència i la confiança dels nostres clients ens avalen.