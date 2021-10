Adolescents, drogues i estereotips

Començaré l’article definint l’estereotip dels adolescents: són apreciacions simplificades i poc detallades sobre algú o grup de persones que comparteixen unes certes característiques. Se li atribueixen els mateixos conceptes, qualitats, virtuts o defectes. S’utilitzen per a jutjar en el menor temps possible a qualsevol que les comparteixi, ometent qualsevol altra diferència. Conseqüentment, quan se’ls pregunta als adolescents pel seu consum d’alcohol i tabac, la majoria responen que ho fan per a sentir-se adults. Els apuja l’autoestima i a més, els proporciona el sentiment de pertinença grupal, senten que formen part d’una comunitat en concret. Ara bé, ometen la informació més important, que no tots els adults fumem i bevem alcohol.

No obstant això, la majoria treballem, cuidem de la nostra llar, fem les compres i paguem impostos. Si es fixessin en aquests quatre conceptes per a autodefinir-se, el resultat seria molt diferent. La paraula adult és exactament el que implica, assumir responsabilitats socials. Aquí està la qüestió: “En què ens fixem per a autodefinir-nos com a persones?”

Aquests adolescents ho fan en el consum d’aquestes drogues, les associen a l’estereotip de l’adult i és la seva manera de reflectir-ho, amb un cigarret en la boca i una substància alcohòlica a la mà. Tenen una visió de la realitat distorsionada al seu favor, no tenen en compte el factor cognitiu, la intel·ligència ni l’esforç requerit per a ser un adult responsable. El seu autoconcepte està basat en factors externs a ells, en conseqüència si no fumen o beuen, no se senten integrats i entren en un bucle sense sortida.

Per exemple, moltes noies creuen que per consumir aquestes drogues estaran vistes com unes triomfadores, que el seu estatus social augmentarà, en comptes d’enfocar-se en les seves capacitats cognitives i ser valorades per la seva gestió empresarial o de lideratge. Amb això vull dir que s’ha de vigilar amb els estereotips a l’hora de treure conclusions sobre els altres.

