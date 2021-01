Administrades les primeres 200 dosis de la vacuna de Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat de l’inici de la vacunació contra la COVID-19, que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a diferents punts del país. Així, avui ja han rebut la primera dosis de la vacuna fins a 200 persones, entre residents i professionals de centres sociosanitaris i personal del Centre Hospitalari, segons ha exposat Martínez Benazet. Tal i com ja es va indicar, la primera fase de la campanya d’administració de vacunes –ahir es van rebre les primeres 1.000 dosis de Pfizer procedents d’Espanya– es destina a residents de centres sociosanitaris i a professionals de la salut. El ministeri creu que l’administració d’aquesta primera remesa s’allargarà dues setmanes, aproximadament.

D’aquesta manera, Martínez Benazet ha exposat que avui ha estat el torn de 26 residents del Cedre i 49 de Clara Rabassa –queden exclosos de la vacunació els qui, els darrers tres mesos, hagin passat la malaltia o tinguin serologia positiva– i d’una setantena de professionals d’aquests dos centres sociosanitaris.

Demà l’equip de vacunació es desplaçarà a la Residència Albó –es vacunaran una cinquantena de persones entre residents i professionals– i, finalment i en funció de l’evolució dels brots que s’hi han detectat les darreres setmanes, als centres de Sant Vicenç d’Enclar i Salita. Martínez Benazet ha destacat l’àmplia acceptació per part dels usuaris d’aquests equipaments per rebre el vaccí i ha recordat que és important per tres motius: “per protegir-se a un mateix, per protegir als altres i per aconseguir la immunitat de grup que ens permetrà anar recuperant, poc a poc, la normalitat”.

Pel que fa als professionals de la Salut, el titular de la cartera ha informat que des d’avui mateix s’administra el vaccí als que es considera que tenen un risc més alt de transmetre la malaltia a persones vulnerables i als que tenen un risc més elevat d’exposició. Així, s’ha instal·lat un punt de vacunació amb tres taules a l’Hospital, que avui ha administrat 56 dosis, i que els propers dies té capacitat per vacunar entre 80 i 100 persones per dia.

Finalment, el ministre ha explicat que a les 1.000 dosis rebudes ahir se n’afegiran 1.000 més aquesta setmana. Les vacunes es guarden ultracongelades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, seguint els protocols de conservació marcats per Pfizer per garantir-ne el seu bon estat.

Actualització sanitària del 20 de gener

Durant la compareixença posterior a la reunió de l’Executiu, Joan Martínez Benazet ha actualitzat la incidència de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. El titular de Salut ha informat que la taxa de reproducció del virus se situa en l’1,05 i que, per aquest motiu, es prorroguen les mesures de prevenció actualment vigents. En aquest sentit, ha destacat que el Consell de Ministres ha acordat l’habilitació de diferents inspectors adscrits a l’Administració General perquè puguin realitzar inspeccions de compliment d’aquestes als diferents sectors.

Martínez Benazet també ha exposat que la xifra total de casos des de l’inici és de 9.308 persones i el nombre de defuncions fins a la data se situa en 92.

Actualment hi ha 817 casos actius; 40 persones resten ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –11 de les quals a l’UCI i 9 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta geriàtrica COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 17 ingressats: 5 procedeixen de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar, 1 de la Residència Albó i 1 d’Urgències de l’Hospital.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 45 aules estan sota vigilància activa –7 total i 38 parcial– i 33 en vigilància passiva.