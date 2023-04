Admesa una iniciativa ciutadana europea a favor dels cavalls

Tres cavalls pasturant (Ecoticias)

La Comissió Europea ha decidit registrar una iniciativa ciutadana europea anomenada End The Horse Slaughter Age (Acabem amb els sacrificis de cavalls). La ICE compta amb el suport d’innombrables associacions, organitzacions i particulars.

Els promotors de la iniciativa demanen a la Comissió que proposi una legislació que prohibeixi el sacrifici de cavalls, així com la seva cria i exportació per a la producció de pells, cuir o carn o per a la fabricació de medicaments o altres substàncies.

També demanen que es prohibeixi el transport a llarga distància de cavalls a tot Europa per al seu sacrifici i que es preservi els cavalls d’una feina excessiva o d’un ensinistrament dur, considerant aquests extrems com a maltractament animal.

La decisió de registre és de caràcter jurídic i no prejutja les conclusions jurídiques i polítiques definitives de la Comissió sobre aquesta iniciativa ni les mesures que es recomana adoptar, si escau, en cas que la iniciativa obtingui el suport necessari.

Com que la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) compleix les condicions formals necessàries, la Comissió considera que és jurídicament admissible. En aquesta etapa, la Comissió encara no ha analitzat el fons de la proposta. El contingut de la iniciativa només expressa les opinions del grup d’organitzadors i de cap manera les de la Comissió.





Properes etapes

Després del registre, els organitzadors disposen de sis mesos per a procedir a la recollida de signatures. Si una iniciativa ciutadana europea aconsegueix, en el termini d’un any, un milió de declaracions de suport procedents de set estats membres com a mínim, la Comissió haurà de reaccionar. Podrà donar curs o no a la sol·licitud, però en tots dos casos haurà de motivar-ne la decisió.





Context

El Tractat de Lisboa va introduir la Iniciativa Ciutadana Europea com a eina a les mans dels ciutadans per a definir l’agenda política. Es va posar en marxa oficialment l’abril del 2012. Un cop registrada oficialment, la iniciativa ciutadana europea permet a un milió de ciutadans d’almenys set Estats membres de la UE demanar a la Comissió Europea que presenti proposta legislativa en àmbits en què tingui competències per fer-ho.

Els requisits d’admissibilitat són els següents:

1) Que la mesura proposada no estigui manifestament fora de l’àmbit de competències de la Comissió per a presentar una proposta d’acte jurídic

2) Que no sigui clarament abusiva, frívola o temerària.

3) Que no sigui manifestament contrària als valors de la Unió.

Des de l’inici de la ICE, la Comissió ha rebut cent vint-i-cinc sol·licituds per a posar en marxa una iniciativa ciutadana europea, noranta-nou de les quals s’han considerat admissibles i, per tant, s’han pogut registrar.





Per Ecoticias