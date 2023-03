Adjudiquen els treballs de construcció de l’edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible de la Borda Nova

Rander dels habitatges a la zona de la Borda Nova

Queda aprovada l’adjudicació dels treballs de construcció de l’edifici d’habitatges de promoció pública de lloguer a preu assequible, a la zona de la Borda Nova, a la parròquia d’Andorra la Vella. L’adjudicació es correspon a la fase 2 dels treballs d’edificació, després que ja s’hagin dut a terme les obres d’excavació i sosteniment de la parcel·la (fase 1) on es preveu construir l’immoble.

L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa LOCUB,SA per un import total de 14.699.604,79 euros amb un termini d’execució de 28 mesos. L’edifici, declarat pel Govern com a Projecte d’Interès Nacional, està previst que s’aixequi en un terreny cedit pel comú d’Andorra la Vella, ubicat en una parcel·la d’uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova. Aquest projecte forma part de les mesures impulsades des del Govern des de l’inici de la legislatura per a fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer.

Tal com es va anunciar en la presentació del projecte, en total l’edifici comptarà amb 44 habitatges: 15 habitatges d’uns 55 m² d’un dormitori, 23 habitatges d’uns 70 m² de dos dormitoris i 6 habitatges d’uns 85 m² de tres dormitoris. A les plantes de coberta de l’edifici, en dos nivells, es plantegen dues actuacions: una d’elles es convertiria en un hort urbà (que donarà servei als residents de l’edifici) i la més alta serà destinada a terrassa i zona verda destinada als residents.

A la planta baixa de l’edifici es preveu una plaça pública directament accessible des del carrer Terra Vella. A més, l’immoble disposarà 228 places d’aparcament, 44 dels quals per als veïns de l’edifici i 170 places més, que es destinaran al lloguer de veïns de la zona.

L’edifici s’ha dissenyat sota el requeriment del quasi nul consum energètic i els criteris perquè, un cop finalitzat, disposi del certificat Passive House, que garanteix que la construcció es realitza amb l’eficiència més gran possible per a tenir un consum energètic gairebé nul, tal com determina la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Així mateix, està previst que l’immoble s’embranqui a la connexió de la xarxa de calor Ecoterm de Feda.

En relació amb l’accés als habitatges, el Govern determinarà, via reglament, els criteris d’accés als habitatges, el preu que s’estipularà i els detalls del contracte administratiu amb els inquilins.